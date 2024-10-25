В Британии вводится запрет на корпоративные алкогольные вечеринки. Какая причина
Категория
Мир
Дата публикации

В Британии вводится запрет на корпоративные алкогольные вечеринки. Какая причина

Корпоратив
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Источник:  Bloomberg

В Великобритании недавно был принят закон, который может установить запрет на проведение корпоративных вечеринок с употреблением алкогольных напитков.

Главные тезисы

  • В Британии ввели закон, который может запретить проведение корпоративных вечеринок с алкоголем из-за необходимости защиты работников от сексуальных домогательств.
  • Работодателям теперь необходимо заблаговременно выявлять риски и принимать меры по предотвращению сексуальных домогательств на работе.
  • Новый закон появился после роста случаев не финансовых правонарушений в финансовом секторе Лондона на 72% за три года.
  • Компании уже меняют правила и ситуации с высоким риском на корпоративных вечеринках, например, ограничивая потребление алкоголя и вводя кодексы поведения.
  • Профилактические меры в новом законе основаны на рекомендациях парламентского отчета 2018 года о распространенности сексуальных притязаний на рабочем месте.

Почему в Британии хотят запретить корпоративные вечеринки с употреблением алкоголя

Новый закон обязывает работодателей обеспечивать защиту работников от сексуальных притязаний.

Журналисты издания подчеркивают, что теперь компании должны заблаговременно выявлять риски и принимать необходимые меры для предотвращения сексуальных домогательств на работе.

Если будет подтверждено, что фирма не совершила необходимые действия, ей могут присудить выплату на 25% больше, чем сумма любой компенсации, назначенная трудовым судом.

До сих пор работодатели должны были предотвращать инциденты с сексуальными притязаниями, однако не несли за это никакой ответственности.

В Британии ввели жесткие правила проведения корпоративных вечеринок с алкоголем
Корпоративная вечеринка

Изменения в законодательстве произошли после того, как регулятор финансовых услуг лондонского Сити заявил, что за последние три года количество случаев нефинансовых правонарушений возросло на 72%.

Эта статистика была обнародована после ряда громких скандалов, в частности, обвинений в сексуальных домогательствах против руководителя Хедж-фонда Криспина Оди.

По информации журналистов издания, с сентября десятки женщин также заявили о домогательствах со стороны покойного владельца одного из крупнейших универмагов мира Harrods — египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда.

С принятием нового закона, уже недостаточно наличия политики по предотвращению сексуальных домогательств и учебы. Существует ли культура неподобающего флирта? Были ли раньше жалобы на сексуальные притязания? — объясняет артнер по трудовым вопросам Allen Overy Shearman Sterling LLP Робби Синклер.

Как в Британии начали бороться с алкогольным беспределом на корпоративных вечеринках

По словам юристов, предприниматели уже изменяют правила и рекомендации по ситуациям, которые несут высокий риск.

Речь идет, в частности, о корпоративах с алкоголем и поездках, во время которых менеджеры и младший персонал останавливаются на ночлег в отелях.

Представитель компании Slaughter and May Филипп О'Малли отмечает, что некоторые компании уже начали использовать фишки на емкостях с напитками, чтобы ограничить количество потребляемого сотрудниками алкоголя.

При этом он подчеркнул, что работодателям труднее всего контролировать ситуации с участием третьих лиц.

Именно здесь мы наблюдаем введение кодексов поведения для мер и установления нулевой толерантности, если кто-то находится в нетрезвом состоянии и ведет себя неправильно в отношении сотрудников, — подчеркнул О'Малли.

По информации журналистов издания, закон в качестве профилактики о защите работников появился на основе рекомендации парламентского отчета 2018 года, согласно которому сексуальное притязание на рабочем месте является "распространенным и обычным".

Авторы отчета отмечают, что в качестве примера можно привести благотворительный ужин Presidents Club в Лондоне 2018 года, когда участники мероприятия, включая известных представителей бизнеса, политики и финансов, обслуживались хостесами в откровенной одежде, и, как утверждается, подвергались притязаниям и непристойным предложениям.

Одно из мер, не включенных в новый закон, заключалось в запрете соглашений о неразглашении, о чем говорилось в отдельном парламентском расследовании в этом году.

Соглашения о неразглашении лишают жертву притязаний возможности высказаться, когда их заставляют покинуть организацию, защищая при этом нарушителя и позволяя ему продолжать свою карьеру, подчеркивается в отчете.


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