У Великій Британії нещодавно ухвалили закон, який може встановити заборону на проведення корпоративних вечірок з вживанням алкогольних напоїв.

Чому у Британії хочуть заборонити корпоративні вечірки з вживанням алкоголю

Зазначається, що новий закон зобов’язує роботодавців забезпечувати захист працівників від сексуальних домагань.

Журналісти видання підкреслюють, що тепер компанії мають завчасно виявляти ризики та вживати необхідних заходів для запобігання сексуальним домаганням на роботі.

Якщо буде підтверджено, що фірма не зробила необхідних дій, їй можуть присудити виплату на 25% більше, ніж сума будь-якої компенсації, призначена трудовим судом.

Досі роботодавці мали запобігати інцидентам зі сексуальними домаганнями, однак не несли за це жодної відповідальності.

Корпоративна вечірка

Зміни у законодавстві відбулись після того, як регулятор фінансових послуг лондонського Сіті заявив, що протягом останніх трьох років кількість випадків нефінансових правопорушень зросла на 72%.

Цю статистику було оприлюднено після низки гучних скандалів, зокрема, звинувачень у у сексуальних домаганнях проти керівника Хедж-фонду Кріспіна Оді.

За інформацією журналістів видання, з вересня десятки жінок також заявили про домагання з боку покійного власника одного з найбільших універмагів світу Harrods — єгипетського мільярдера Мохамеда Аль-Файєда.

З ухваленням нового закону, вже недостатньо наявності політики щодо запобігання сексуальним домаганням та надання навчання. Чи існує культура неналежного флірту? Чи були раніше скарги на сексуальні домагання? — пояснює артнер з трудових питань в Allen Overy Shearman Sterling LLP Роббі Сінклер. Поширити

Як в Британії почали боротись із алкогольним свавіллям на корпоративних вечірках

За словами юристів, підприємці вже змінюють правила та рекомендації щодо ситуацій, які несуть високий ризик.

Йдеться, зокрема, про корпоративи з алкоголем та поїздки, під час яких менеджери та молодший персонал зупиняються на нічліг у готелях.

Представник компанії Slaughter and May Філіп О'Маллі зазначає, що деякі компанії вже почали використовувати фішки на місткостях із напоями, щоб обмежити кількість алкоголю, яку споживають співробітники.

При цьому він наголосив, що роботодавцям найважче контролювати ситуації за участю третіх осіб.

Саме тут ми спостерігаємо запровадження кодексів поведінки для заходів та встановлення нульової толерантності, якщо хтось перебуває у нетверезому стані й поводиться неналежним чином стосовно співробітників, — підкреслив О'Маллі. Поширити

За інформацією журналістів видання, закон у якості профілактики про захист працівників з'явився на основі рекомендації парламентського звіту 2018 року, згідно з яким сексуальне домагання на робочому місці є "поширеним і звичайним".

Автори звіту зазначають, що у якості прикладу можна навести благодійну вечерю Presidents Club у Лондоні 2018 року, коли учасники заходу, включаючи відомих представників бізнесу, політики та фінансів, обслуговувалися хостесами у відвертому одязі, і, як стверджується, піддавалися домаганням та непристойним пропозиціям.

Один із заходів, не включених до нового закону, полягав у забороні угод про нерозголошення, про що йшлося в окремому парламентському розслідуванні цього року.