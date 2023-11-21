В центре оккупированного Севастополя раздаются взрывы
Категория
Украина
Дата публикации

В центре оккупированного Севастополя раздаются взрывы

Севастополь
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Источник:  online.ua

Новая "бавовна" посетила временный оккупированный украинский город Севастополь, который российские захватчики превратили в военную базу.

Новая "бавовна" в Крыму

В оккупированном Севастополе днем 21 ноября раздались взрывы. Тревога не объявлялась, но российские пропагандисты писали о ракетной опасности в Крыму.

Так, первый взрыв был слышен в центре Севастополя около 12:10.

Через две минуты Telegram-канал сообщил о втором взрыве.

Оккупанты на полуострове не объявляли воздушную тревогу, однако пропагандистские паблики по состоянию на 12:10 написали об "авиационной опасности".

По некоторым службам Крыма объявлена ракетная опасность, – заявили в одном из севастопольских Telegram-каналов.

Позже местные жители насчитали уже 5 пусков ракет.

Взрывы в Севастополе 30 октября

В Севастополе около 11.22 объявили воздушную тревогу. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что над городом якобы работала противовоздушная оборона, а дым в районе Севастопольской бухты вызван средствами маскировки.

Позже он заявил, что над Севастополем сбили две воздушные цели. Обломки якобы упали на территорию школы №27.

Также известно о перекрытии движения по Крымскому мосту. Задымление зафиксировали в нескольких местах – в районе Стрелковой бухты, бухты Голландия, в районе Южной бухты, площади Нахимова в Севастополе.

"Крымский ветер" также допускает возможную атаку на военный аэродром в поселке Новофедоровка.

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