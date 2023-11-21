У центрі окупованого Севастополя лунають вибухи

Нова “бавовна” завітала до тимчасового окупованого українського міста Севастополь, яке російські загарбники перетворили на війскову базу.
Нова “бавовна” у Криму
В окупованому Севастополі вдень 21 листопада пролунали вибухи. Тривога не оголошувалась, але російські пропагандисти писали про ракетну небезпеку в Криму.
Так, перший вибух було чутно в центрі Севастополя близько 12:10.
Через дві хвилини Telegram-канал повідомив про другий вибух.
Окупанти на півострові не оголошували повітряної тривоги, однак пропагандистські пабліки станом на 12:10 оголосили про "авіаційну небезпеку".
Пізніше місцеві жителі нарахували вже 5 пусків ракет.
Вибухи у Севастополі 30 жовтня
У Севастополі близько 11:22 оголосили повітряну тривогу. Так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв написав, що над містом нібито працювала протиповітряна оборона, а дим у районі Севастопольської бухти викликаний засобами маскування.
Пізніше він заявив, що над Севастополем збили дві повітряні цілі. Уламки нібито впали на територію школи №27.
Також відомо про перекриття руху Кримським мостом. Задимлення зафіксували у кількох місцях – у районі Стрілецької бухти, бухти Голландія, у районі Південної бухти, площі Нахімова у Севастополі.
«Крымский ветер» також допускає можливу атаку на військовий аеродром у селищі Новофедорівка.
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