У центрі окупованого Севастополя лунають вибухи

Нова “бавовна” завітала до тимчасового окупованого українського міста Севастополь, яке російські загарбники перетворили на війскову базу.

Нова “бавовна” у Криму

В окупованому Севастополі вдень 21 листопада пролунали вибухи. Тривога не оголошувалась, але російські пропагандисти писали про ракетну небезпеку в Криму.

Так, перший вибух було чутно в центрі Севастополя близько 12:10.

Через дві хвилини Telegram-канал повідомив про другий вибух.

Окупанти на півострові не оголошували повітряної тривоги, однак пропагандистські пабліки станом на 12:10 оголосили про "авіаційну небезпеку".

По деяких службах Криму оголошено ракетну небезпеку, – написали в одному із севастопольських Telegram-каналів. Поширити

Пізніше місцеві жителі нарахували вже 5 пусків ракет.

Вибухи у Севастополі 30 жовтня

У Севастополі близько 11:22 оголосили повітряну тривогу. Так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв написав, що над містом нібито працювала протиповітряна оборона, а дим у районі Севастопольської бухти викликаний засобами маскування.

Пізніше він заявив, що над Севастополем збили дві повітряні цілі. Уламки нібито впали на територію школи №27.

Також відомо про перекриття руху Кримським мостом. Задимлення зафіксували у кількох місцях – у районі Стрілецької бухти, бухти Голландія, у районі Південної бухти, площі Нахімова у Севастополі.

«Крымский ветер» також допускає можливу атаку на військовий аеродром у селищі Новофедорівка.