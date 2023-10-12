В далекой звездной системе столкнулись две гигантские планеты — фото
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В далекой звездной системе столкнулись две гигантские планеты — фото

Столкновение планет
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Источник:  New Scientist

Астрономы увидели, как в 1800 световых годах от Земли две планеты размером с Нептун столкнулись друг с другом, образовав "пончик", который однажды может породить новую планету и спутники.

Две планеты образовали необычное облако

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах в 2021 году заметили странное явление, наблюдая за звездой ASASSN-21q в 1800 тысячах световых лет от нас.

Тогда звезда потускнела на 95%. Перед этим ученые обнаружили, что ее яркость удвоилась за три года до затмения.

Астрономы считают, что причиной яркости и затемнения стало то, что две гигантские планеты столкнулись друг с другом во время взрывного происшествия.

В результате этого вместо планет в космосе вращался диск в форме пончика из разогретых пыли и газа, закрывавший наш вид на звезду много лет спустя.

Мы рассмотрели ряд возможных идей. То, что, кажется, соответствует всем имеющимся у нас данным — это столкновение двух ледяных гигантов. Это первый раз, когда такое видно, – говорит ученый Мэтью Кенворти.

Пончик в космосе
Иллюстрация огромного сияющего пончика, образованного столкновением планет (Марк Гарлик)

Как бы выглядело столкновение планет

Ученые говорят, что столкнувшиеся планеты имели массу нескольких десятков Земель. Их можно сравнить с Нептуном.

Разбиваясь, планеты были бы «раздроблены, полностью превращены в расплавленный шлам (мелкие частицы горной породы, – ред.) », оставив «гигантский шар из кремнезема», примерно в семь раз больше нашего Солнца.

Вблизи наблюдатель увидел бы «ярко-красное сияющее столкновение» с камнем и обломками, вырывающимися из твердых ядер планет.

Остаток этого сформировал бы кольцо, вращающееся вокруг звезды, с температурой около 700°C.

Напомним, что ученые считают, что Луна образовалась, когда объект размером с Марс под названием Тея врезался в Землю.

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