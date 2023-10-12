В далекой звездной системе столкнулись две гигантские планеты — фото

Астрономы увидели, как в 1800 световых годах от Земли две планеты размером с Нептун столкнулись друг с другом, образовав "пончик", который однажды может породить новую планету и спутники.

Две планеты образовали необычное облако

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах в 2021 году заметили странное явление, наблюдая за звездой ASASSN-21q в 1800 тысячах световых лет от нас.

Тогда звезда потускнела на 95%. Перед этим ученые обнаружили, что ее яркость удвоилась за три года до затмения.

Астрономы считают, что причиной яркости и затемнения стало то, что две гигантские планеты столкнулись друг с другом во время взрывного происшествия.

В результате этого вместо планет в космосе вращался диск в форме пончика из разогретых пыли и газа, закрывавший наш вид на звезду много лет спустя.

Мы рассмотрели ряд возможных идей. То, что, кажется, соответствует всем имеющимся у нас данным — это столкновение двух ледяных гигантов. Это первый раз, когда такое видно, – говорит ученый Мэтью Кенворти. Поделиться

Иллюстрация огромного сияющего пончика, образованного столкновением планет (Марк Гарлик)

Как бы выглядело столкновение планет

Ученые говорят, что столкнувшиеся планеты имели массу нескольких десятков Земель. Их можно сравнить с Нептуном.

Разбиваясь, планеты были бы «раздроблены, полностью превращены в расплавленный шлам (мелкие частицы горной породы, – ред.) », оставив «гигантский шар из кремнезема», примерно в семь раз больше нашего Солнца.

Вблизи наблюдатель увидел бы «ярко-красное сияющее столкновение» с камнем и обломками, вырывающимися из твердых ядер планет.

Остаток этого сформировал бы кольцо, вращающееся вокруг звезды, с температурой около 700°C.

Напомним, что ученые считают, что Луна образовалась, когда объект размером с Марс под названием Тея врезался в Землю.