В далекой звездной системе столкнулись две гигантские планеты — фото

Астрономы увидели, как в 1800 световых годах от Земли две планеты размером с Нептун столкнулись друг с другом, образовав "пончик", который однажды может породить новую планету и спутники.
Две планеты образовали необычное облако
Ученые из Лейденского университета в Нидерландах в 2021 году заметили странное явление, наблюдая за звездой ASASSN-21q в 1800 тысячах световых лет от нас.
Тогда звезда потускнела на 95%. Перед этим ученые обнаружили, что ее яркость удвоилась за три года до затмения.
Астрономы считают, что причиной яркости и затемнения стало то, что две гигантские планеты столкнулись друг с другом во время взрывного происшествия.
В результате этого вместо планет в космосе вращался диск в форме пончика из разогретых пыли и газа, закрывавший наш вид на звезду много лет спустя.
Как бы выглядело столкновение планет
Ученые говорят, что столкнувшиеся планеты имели массу нескольких десятков Земель. Их можно сравнить с Нептуном.
Разбиваясь, планеты были бы «раздроблены, полностью превращены в расплавленный шлам (мелкие частицы горной породы, – ред.) », оставив «гигантский шар из кремнезема», примерно в семь раз больше нашего Солнца.
Вблизи наблюдатель увидел бы «ярко-красное сияющее столкновение» с камнем и обломками, вырывающимися из твердых ядер планет.
Остаток этого сформировал бы кольцо, вращающееся вокруг звезды, с температурой около 700°C.
Напомним, что ученые считают, что Луна образовалась, когда объект размером с Марс под названием Тея врезался в Землю.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-