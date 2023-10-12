У далекій зоряній системі зіткнулися дві гігантські планети — фото

Астрономи побачили, як за 1800 світлових років від Землі дві планети розміром з Нептун зіткнулися одна з одною, утворивши “пончик”, який одного дня може породити нову планету та супутники.

Дві планети утворили незвичну хмару

Науковці з Лейденського університету в Нідерландах у 2021 році помітили дивне явище, спостерігаючи за зіркою ASASSN-21q за 1800 тисяч світлових років від нас.

Тоді зірка потьмяніла на 95%. Перед цим вчені виявили, що її яскравість подвоїлася за три роки до затемнення.

Астрономи вважають, що причиною яскравості та подальшого затемнення стало те, що дві гігантські планети зіткнулися одна з одною під час вибухової події.

У результаті цього замість планет у космосі обертався диск у формі пончика з розігрітого пилу та газу, який закривав наш вид на зірку через багато років.

Ми розглянули цілий ряд можливих ідей. Те, що, здається, відповідає всім наявним у нас даним, — це зіткнення двох крижаних гігантів. Це перший раз, коли таке видно, - каже вчений Метью Кенворті. Поширити

Ілюстрація величезного сяючого пончика, утвореного зіткненням планет (Марк Гарлік)

Як би виглядало зіткнення планет

Учені кажуть, що планети, які зіткнулися, мали масу кількох десятків Земель. Їх можна порівняти з Нептуном.

Розбиваючись, планети були б «роздроблені, повністю перетворені на розплавлену шлам (дрібні частинки гірської породи, - ред.)», залишивши «гігантську кулю з кремнезему», приблизно в сім разів більшу за наше Сонце.

Зблизька спостерігач побачив би «яскраво-червоне сяюче зіткнення» з каменем і уламками, які вириваються з твердих ядер планет.

Залишок цього сформував би кільце, що оберталося б навколо зірки, з температурою близько 700°C.

Нагадаємо, що вченні вважають, що Місяць утворився, коли об’єкт розміром з Марс під назвою Тея врізався в Землю.