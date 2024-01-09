В Эквадоре группа вооруженных лиц в масках ворвалась в студию одного из государственных телеканалов и захватила журналистов в заложники. Президент страны Даниэль Нобоа ввел в действие объявление о состоянии внутреннего вооруженного конфликта.

Что известно о ситуации в Эквадоре

Согласно президентскому указу, ряд организаций и группировок в стране признаются террористическими и подвергаются ликвидации со стороны Вооруженных сил.

Что известно о захвате в заложники журналистов государственного канала

Инцидент на студии телеканала произошел через день после того, как Нобоа объявил чрезвычайное положение. Причиной этого был побег из тюрьмы одного из самых известных главарей наркобанд страны Адольфо Масиаса.

Лидер банды Los Choneros отбывал 34-летний срок в тюрьме La Regional за торговлю наркотиками и убийство.

Бегство произошло в тот же день, когда его должны были перевести в тюрьму строгого режима в городе Гуаякиль.

Crazy scenes in #Ecuador, where gunmen stormed state-owned @tctelevision & took the entire staff hostage.



Criminal groups have launched a nationwide campaign of attacks after gang leader Adolfo Macías escaped from prison, triggering a state of emergency.pic.twitter.com/wMdY5A9Lks — Charles Lister (@Charles_Lister) January 9, 2024

На видео, опубликованном в соцсетях, люди в балаклавах приставляют к головам сотрудников телеканала оружие, заставляя их лечь и показывают на камеру гранаты. В студии, как пишет Reuters, были слышны выстрелы и крики.

ACTUALIZACIÓN



Luego de la intervención de @PoliciaEcuador en las

instalaciones de @tctelevision #GYE, se evacúan a las personas del lugar, a fin de verificar novedades con los trabajadores del medio de comunicación y restablecer el orden.



Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/Wekwwr3eol — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 9, 2024

Нападение на телеканал, как пишет Reuters, последовало за похищением по меньшей мере семи полицейских и серией взрывов в разных городах. Они произошли после того, как Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение.

Следует отметить, что 10 августа прошлого года в Эквадоре неизвестные убили кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио, когда тот участвовал в предвыборном митинге.

Президент Гильермо Лассо подтвердил смерть политика Предвыборный митинг проходил в столице – городе Кито.

В конце мероприятия Вильявисенсио трижды выстрелили в голову, он скончался в карете скорой помощи на пути в больницу.

Кроме того, во время нападения на кандидата в президенты были ранены восемь митингующих.

Сообщается, что убитый кандидат в президенты работал журналистом, он начинал карьеру в газете El Universo.

В политику он пришел в 2013 году. К моменту убийства ему было 59 лет.