В Еквадорі група озброєних осіб у масках увірвалась до студії одного з державних телеканалів та захопила журналістів у заручники. Президент країни Даніель Нобоа ввів у дію оголошення стану внутрішнього збройного конфлікту.
Що відомо про ситуацію в Еквадорі
Відповідно до президентського указу, низка організацій та угруповань у країні визнається терористичною і підлягяє ліквідації з боку Збройних сил.
Що відомо про захоплення у заручники журналістів державного каналу
Інцидент на студії телеканалу стався за день після того, як Нобоа оголосив надзвичайний стан. Причиною цього була втеча з в'язниці одного з найвідоміших ватажків наркобанд країни Адольфо Масіаса.
Лідер банди Los Choneros відбував 34-річний термін у в'язниці La Regional за торгівлю наркотиками та вбивство.
Втеча сталася того ж дня, коли її мали перевести до в'язниці суворого режиму в місті Гуаякіль.
На відео, опублікованому в соцмережах, люди в балаклавах приставляють до голов співробітників телеканалу зброю, змушуючи їх лягти, і показують на камеру гранати. У студії, як пише Reuters, було чути постріли і крики.
Напад на телеканал, як пише Reuters, послідував за викраденням щонайменше семи поліцейських і серією вибухів у різних містах. Вони, у свою чергу, сталися після того, як Нобоа оголосив у країні надзвичайний стан.
Варто зазначити, що 10 серпня минулого року в Еквадорі невідомі вбили кандидата у президенти країни Фернандо Вільявісенсіо, коли той брав участь у передвиборчому мітингу.
Президент Гільєрмо Лассо підтвердив смерть політика Передвиборний мітинг відбувався у столиці – місті Кіто.
Наприкінці заходу Вільявісенсіо тричі вистрілили в голову, він помер у кареті швидкої допомоги на шляху до лікарні.
Крім того, під час нападу на кандидата в президенти було поранено вісім учасників мітингу.
Повідомляється, що вбитий кандидат у президенти раніше працював журналістом, він розпочинав кар'єру в газеті El Universo.
У політику він прийшов у 2013 році. На момент убивства йому було 59 років.
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