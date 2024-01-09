В Еквадорі озброєні особи захопили журналістів в студії у прямому ефірі. Президент оголосив про війну
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В Еквадорі озброєні особи захопили журналістів в студії у прямому ефірі. Президент оголосив про війну

Поліція Еквадору
Джерело:  Sky News

В Еквадорі група озброєних осіб у масках увірвалась до студії одного з державних телеканалів та захопила журналістів у заручники. Президент країни Даніель Нобоа ввів у дію оголошення стану внутрішнього збройного конфлікту.

Що відомо про ситуацію в Еквадорі

Відповідно до президентського указу, низка організацій та угруповань у країні визнається терористичною і підлягяє ліквідації з боку Збройних сил.

Що відомо про захоплення у заручники журналістів державного каналу

Інцидент на студії телеканалу стався за день після того, як Нобоа оголосив надзвичайний стан. Причиною цього була втеча з в'язниці одного з найвідоміших ватажків наркобанд країни Адольфо Масіаса.

Лідер банди Los Choneros відбував 34-річний термін у в'язниці La Regional за торгівлю наркотиками та вбивство.

Втеча сталася того ж дня, коли її мали перевести до в'язниці суворого режиму в місті Гуаякіль.

На відео, опублікованому в соцмережах, люди в балаклавах приставляють до голов співробітників телеканалу зброю, змушуючи їх лягти, і показують на камеру гранати. У студії, як пише Reuters, було чути постріли і крики.

Напад на телеканал, як пише Reuters, послідував за викраденням щонайменше семи поліцейських і серією вибухів у різних містах. Вони, у свою чергу, сталися після того, як Нобоа оголосив у країні надзвичайний стан.

Варто зазначити, що 10 серпня минулого року в Еквадорі невідомі вбили кандидата у президенти країни Фернандо Вільявісенсіо, коли той брав участь у передвиборчому мітингу.

Президент Гільєрмо Лассо підтвердив смерть політика Передвиборний мітинг відбувався у столиці – місті Кіто.

Наприкінці заходу Вільявісенсіо тричі вистрілили в голову, він помер у кареті швидкої допомоги на шляху до лікарні.

Крім того, під час нападу на кандидата в президенти було поранено вісім учасників мітингу.

Повідомляється, що вбитий кандидат у президенти раніше працював журналістом, він розпочинав кар'єру в газеті El Universo.

У політику він прийшов у 2013 році. На момент убивства йому було 59 років.

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