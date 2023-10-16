Российским войскам время от времени удавалось продавливать позиции украинских сил в Бахмуте Донецкой области. Однако это была далеко не заслуга "вагнеровцев".

В ГУР рассказали, кому действительно было сложно противостоять в Бахмуте

Там мы встретились со специальным боевым подразделением ГРУ РФ. Они прибыли в Бахмут в первой половине января. Огневой контакт у нас был на расстоянии 5-10 метров. Грубо говоря, они от нас сидели через забор. Это был ближайший контакт с врагом в моем опыте. Наша арта нас всячески поддерживала, но у противника было количественное преимущество, мины просто сыпались градом одно за другим, – вспоминает командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Февраль". Поделиться

Именно этих бойцов "Февраль" называет едва ли не самой сильной группировкой в русской армии. Подразделение "грушников" в Бахмуте насчитывало несколько сотен человек. Они резко выделялись на фоне других "мобиков".

Главным образом, именно они и продавливали наши позиции в Бахмуте. У них, как и у нас, не было никаких знаков или документов при себе. Но они контрастировали на фоне других. В случае отступления с позиций они сразу пытались забирать и своих раненых, и "200-х". Там же были и "вагнеровцы". Но ты знал, что от них ждать. Но вот когда подключились ГРУ, то было сложно, поскольку они показали еще большую результативность, чем профессиональные "Вагнера", – объяснил собеседник. Поделиться

ВСУ добились успехов на западе Запорожья и вблизи Бахмута

Результаты есть к востоку от Клещиевки и к востоку от Андреевки. Илья Евлаш, начальник прессслужбы Восточной группировки войск, подтвердил, что продвижение на несколько сотен действительно в указанных локациях. Минобороны РФ заявило, что в районе Клищиевки российские войска отразили три украинских атаки. Захватчики вроде бы смогли удержать позиции в районе Андреевки и Озаряновки.

В районе Бахмута и дальше проводят контратаки на украинские позиции. Они не добились подтвержденных территориальных завоеваний. Украинский генеральный штаб сообщил, что Силы обороны отразили российские атаки в районе Андреевки.