Российским войскам время от времени удавалось продавливать позиции украинских сил в Бахмуте Донецкой области. Однако это была далеко не заслуга "вагнеровцев".
В ГУР рассказали, кому действительно было сложно противостоять в Бахмуте
Именно этих бойцов "Февраль" называет едва ли не самой сильной группировкой в русской армии. Подразделение "грушников" в Бахмуте насчитывало несколько сотен человек. Они резко выделялись на фоне других "мобиков".
ВСУ добились успехов на западе Запорожья и вблизи Бахмута
Результаты есть к востоку от Клещиевки и к востоку от Андреевки. Илья Евлаш, начальник прессслужбы Восточной группировки войск, подтвердил, что продвижение на несколько сотен действительно в указанных локациях. Минобороны РФ заявило, что в районе Клищиевки российские войска отразили три украинских атаки. Захватчики вроде бы смогли удержать позиции в районе Андреевки и Озаряновки.
В районе Бахмута и дальше проводят контратаки на украинские позиции. Они не добились подтвержденных территориальных завоеваний. Украинский генеральный штаб сообщил, что Силы обороны отразили российские атаки в районе Андреевки.
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