У ГУР розповіли, кому насправді було складно протистояти у Бахмуті

Російським військам час від часу вдавалось продавлювати позиції українських сил у Бахмуті Донецької області. Проте, це була далеко не заслуга "вагнерівців".
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Саме цих бійців "Лютий" називає чи не найсильнішим угрупованням в російській армії. Підрозділ "грушників" у Бахмуті налічував кілька сотень людей. Вони різко виділялись на тлі інших "мобіків".
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Результати є на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки. Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ, підтвердив, що просування на кілька сотень дійсно є у вказаних локаціях. Міноборони РФ заявило, що в районі Кліщіївки російські війська відбили три українські атаки. Загарбники наче змогли утримати позиції в районі Андріївки та Озарянівки.
В районі Бахмута й надалі проводять контратаки на українські позиції. Вони не досягли підтверджених територіальних завоювань. Український генеральний штаб повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки в районі Андріївки.
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