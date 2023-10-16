Російським військам час від часу вдавалось продавлювати позиції українських сил у Бахмуті Донецької області. Проте, це була далеко не заслуга "вагнерівців".

У ГУР розповіли, кому насправді було складно протистояти у Бахмуті

Там ми зустрілись зі спеціальним бойовий підрозділ ГРУ РФ. Вони прибули до Бахмута у першій половині січня. Вогневий контакт у нас був на відстані 5-10 метрів. Грубо кажучи, вони від нас сиділи через забор. Це був найближчий контакт з ворогом у моєму досвіді. Наша арта нас всіляко підтримувала, але у противника була кількісна перевага, міни просто сипались градом одна за іншою, – згадує командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий". Поширити

Саме цих бійців "Лютий" називає чи не найсильнішим угрупованням в російській армії. Підрозділ "грушників" у Бахмуті налічував кілька сотень людей. Вони різко виділялись на тлі інших "мобіків".

Головним чином це саме вони і продавлювали наші позиції у Бахмуті. У них, як і у нас, не було жодних розпізнавальних знаків чи документів при собі. Але вони контрастували на тлі інших. У разі відступу з позицій вони відразу намагались забирати і своїх поранених, і "200-х". Там же були і "вагнерівці". Але ти знав, що від них очікувати. Але от коли підключились ГРУ, то було складно, оскільки вони показали ще більшу результативність, ніж професійні "Вагнера, – пояснив співрозмовник. Поширити

ЗСУ досягли успіхів на заході Запоріжжя та поблизу Бахмута

Результати є на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки. Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ, підтвердив, що просування на кілька сотень дійсно є у вказаних локаціях. Міноборони РФ заявило, що в районі Кліщіївки російські війська відбили три українські атаки. Загарбники наче змогли утримати позиції в районі Андріївки та Озарянівки.

В районі Бахмута й надалі проводять контратаки на українські позиції. Вони не досягли підтверджених територіальних завоювань. Український генеральний штаб повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки в районі Андріївки.