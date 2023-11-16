В Италии выпустили почтовые марки в поддержку Украины
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Мир
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В Италии выпустили почтовые марки в поддержку Украины

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Почта Италии выпустила четыре почтовых марки с изображениями украинских городов, нарисованных украинскими художниками.

Что известно о почтовых марках в поддержку Украины

Почта Италии для создания собственных марок использовала картины четырех украинских художников – Екатерины Липовки, Сергея Сметанкина, Юрия Бандеры и Святослава Скоробогатова.

В частности, церковь Киева проиллюстрировала работа Екатерины Липовки «Киев. Пространство вариантов», а Одесский порт – картина Святослава Скоробогатова «Весенняя гавань». Сергей Сметанкин изобразил Мариупольский драматический театр, а Юрий Бандера – центральную площадь Львова в работе «Львовское мероприятие».

Сотрудничество художников и итальянской почты состоялось в рамках благотворительного проекта в поддержку Украины. Марки будут стоить дороже обычного, поскольку деньги от их продажи направят на гуманитарную помощь Украине.

Марка «Русский военный корабль, иди…!» стала обладательницей филателистического Оскара

Знаменитая украинская марка была отмечена гран-при конкурса или как его еще называют сами организаторы – «филателистическим Оскаром».

Украинская марка на премии "Азиаго" получила преимущество "за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию и особую идею воплощения".

Вместо традиционного обращения к оружию, сценам борьбы, использованию символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке «Русский военный корабль, иди…!» изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться. Решительное желание защищать свою страну и «особое» напутствие оккупантам талантливо воплотил автор эскиза Борис Грох, говорится в сообщении.

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