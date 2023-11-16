В Італії випустили поштові марки на підтримку України
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В Італії випустили поштові марки на підтримку України

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Пошта Італії випустила чотири поштові марки із зображеннями українських міст, які намалювали українські художники.

Що відомо про поштові марки на підтримку України

Пошта Італії для створення власних марок використала картини чотирьох українських митців - Катерини Липовки, Сергія Сметанкіна, Юрія Бандери та Святослава Скоробогатова. 

Зокрема, церкви Києва проілюструвала робота Катерини Липовки «Київ. Простір варіантів», а Одеський порт  - картина Святослава Скоробогатова «Весняна гавань». Сергій Сметанкін зобразив Маріупольський драматичний театр, а Юрій Бандера - центральну площу Львова у роботі «Львівський захід».

Співпраця художників та італійської пошти відбулася в межах благодійного проєкту на підтримку України. Марки коштуватимуть дорожче, аніж зазвичай, оскільки гроші від їхнього продажу спрямують на гуманітарну допомогу Україні.

Марка «Русскій воєнний корабль, іді…!» стала володаркою філателістичного Оскару

Знаменита українська марка було відзначена гран-прі конкурсу, або як його ще називають самі організатори – «філателістичним Оскаром».

Українська марка на премії «Азіаго» отримала перевагу «за унікальну і безпрецедентну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення».

Замість традиційного звернення до зброї, сцен боротьби, використання символіки та образів, пов’язаних з війною, на поштовій марці «Русскій воєнний корабль, іді…!» зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися. Рішуче бажання захищати свою країну та «особливе» напуття окупантам талановито втілив автор ескізу Борис Грох, – йдеться в повідомленні.

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