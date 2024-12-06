В Италии задержали монахиню — подозревают в сотрудничестве с мафией
Категория
Мир
Дата публикации

В Италии задержали монахиню — подозревают в сотрудничестве с мафией

Монахини
Читати українською
Источник:  CNN

Полиция Италии задержала на юге страны 57-летнюю монахиню Анну Донелли, обвиняемую в сотрудничестве с представителями мафиозного клана "Ндрангета".

Главные тезисы

  • Монахиню Анну Донелли задержали в Италии по подозрению в сотрудничестве с мафией “Ндрангета”.
  • Обвинения в ростовщичестве, торговле наркотиками и отмывании средств выдвинуты против участников мафиозных структур.
  • Следователи установили, что монахиня передавала информацию между руководителями мафии.

Что известно об аресте монахини и ее вероятных связях с мафией

Отмечается, что члены мафиозного клана "Ндрангета" и их пособий подозревают в вымогательстве, торговле наркотиками, получении и сбыте ворованных вещей, ростовщичестве, налоговых махинациях и отмывании средств.

По убеждению следователей, католическая монахиня работала посредницей во время волонтерской деятельности в нескольких тюрьмах в Бреши и ее окрестностях, а также на севере Ломбардии.

В Италии задержали монахиню по подозрению в связях с мафией
Католическая монахиня

Против женщины выдвинуты обвинения в использовании собственного духовного сана с целью передачи сообщений и приказов между руководителями мафии, отбывавших тюремное заключение, и остававшихся на свободе.

Она передавала приказы, распоряжения, моральную и материальную помощь своим сообщникам, получая от заключенных полезную информацию для лучшего планирования преступных стратегий, — пояснил прокурор Франческо Прете.

В настоящее время монахини были избраны мера пресечения в виде домашнего ареста.

В общей сложности правоохранителями были задержаны 25 человек, среди которых член партии премьер-министра Джорджии Мелони "Братья Италии", который занимался лечением раненых членов мафии.

В ходе операции правоохранители изъяли 1,8 миллиона евро наличными, а также оружие и наркотики в Бергамо, Вероне и Тревизо.

Что известно о задержании влиятельных боссов итальянской мафии

В 2023 году в Италии задержали босса сицилийской мафии "Коза Ностра" Маттео Мессину Денаро. Он скрывался от стражей порядка последние 30 лет.

Скрывавшегося с 1993 года 60-летнего Денаро арестовали около 10:00 утра по местному времени в частной клинике в столице Сицилии Палермо, где он лечился.

Через несколько месяцев стало известно, что в результате продолжительной болезни Денаро скончался в возрасте 61 года.

Маттео Мессина Денаро обвиняли в организации некоторых из самых ужасных преступлений, совершенных Коза Ностра.

Он имел прозвище Diabolik или U Siccu (худый). В Сицилии он построил незаконную многомиллиардную империю в секторе отходов, ветровой энергии и розничной торговли.

В 2002 году его заочно приговорили к пожизненному заключению за то, что он лично убил или заказал убийство десятков человек.

Между тем, в 2021 году перед судом предстали 355 мафиози клана "Ндрангета" и их пособия.

Среди тех, кого суд решил наказать максималкой — 62-летний Паскуале Галлоне, правая рука босса Луиджи Манкузо, а также мафиози Грегорио Ниглиа, осужденный за вымогательство и закупку оружия. Термин получил и Манкузо по прозвищу «Дядя». К моменту вынесения приговора он уже провел в тюрьме 20 лет.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Суд отправил за решетку 70 мафиози «Ндрангеты»
Суд отправил за решетку 70 мафиози «Ндрангеты»
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Google Street View помог найти босса сицилийской мафии
Google Street View помог найти босса сицилийской мафии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Италии скончался последний глава мафиозного клана "Коза Ностра"
В Италии скончался последний глава мафиозного клана "Коза Ностра"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?