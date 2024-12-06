Полиция Италии задержала на юге страны 57-летнюю монахиню Анну Донелли, обвиняемую в сотрудничестве с представителями мафиозного клана "Ндрангета".

Что известно об аресте монахини и ее вероятных связях с мафией

Отмечается, что члены мафиозного клана "Ндрангета" и их пособий подозревают в вымогательстве, торговле наркотиками, получении и сбыте ворованных вещей, ростовщичестве, налоговых махинациях и отмывании средств.

По убеждению следователей, католическая монахиня работала посредницей во время волонтерской деятельности в нескольких тюрьмах в Бреши и ее окрестностях, а также на севере Ломбардии.

Католическая монахиня

Против женщины выдвинуты обвинения в использовании собственного духовного сана с целью передачи сообщений и приказов между руководителями мафии, отбывавших тюремное заключение, и остававшихся на свободе.

Она передавала приказы, распоряжения, моральную и материальную помощь своим сообщникам, получая от заключенных полезную информацию для лучшего планирования преступных стратегий, — пояснил прокурор Франческо Прете. Поделиться

В настоящее время монахини были избраны мера пресечения в виде домашнего ареста.

В общей сложности правоохранителями были задержаны 25 человек, среди которых член партии премьер-министра Джорджии Мелони "Братья Италии", который занимался лечением раненых членов мафии.

В ходе операции правоохранители изъяли 1,8 миллиона евро наличными, а также оружие и наркотики в Бергамо, Вероне и Тревизо.

Что известно о задержании влиятельных боссов итальянской мафии

В 2023 году в Италии задержали босса сицилийской мафии "Коза Ностра" Маттео Мессину Денаро. Он скрывался от стражей порядка последние 30 лет.

Скрывавшегося с 1993 года 60-летнего Денаро арестовали около 10:00 утра по местному времени в частной клинике в столице Сицилии Палермо, где он лечился.

Через несколько месяцев стало известно, что в результате продолжительной болезни Денаро скончался в возрасте 61 года.

Маттео Мессина Денаро обвиняли в организации некоторых из самых ужасных преступлений, совершенных Коза Ностра.

Он имел прозвище Diabolik или U Siccu (худый). В Сицилии он построил незаконную многомиллиардную империю в секторе отходов, ветровой энергии и розничной торговли.

В 2002 году его заочно приговорили к пожизненному заключению за то, что он лично убил или заказал убийство десятков человек.

Между тем, в 2021 году перед судом предстали 355 мафиози клана "Ндрангета" и их пособия.

Среди тех, кого суд решил наказать максималкой — 62-летний Паскуале Галлоне, правая рука босса Луиджи Манкузо, а также мафиози Грегорио Ниглиа, осужденный за вымогательство и закупку оружия. Термин получил и Манкузо по прозвищу «Дядя». К моменту вынесения приговора он уже провел в тюрьме 20 лет.