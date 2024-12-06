Поліція Італії затримала на півдні країни 57-річну черницю Анну Донеллі, яку звинувачують у співпраці з представниками мафіозного клану "Ндрангета".

Що відомо про арешт черниці та її ймовірні зв’язки з мафією

Зазначається, що члені мафіозного клану "Ндрангета" та їхніх посібників підозрюють у вимаганні, торгівлі наркотиками, отриманні та збуті крадених речей, лихварстві, податкових махінаціях та відмиванні коштів.

На переконання слідчих, католицька черниця працювала посередницею під час волонтерської діяльності у кількох в'язницях у Брешії та її околицях, а також на півночі Ломбардії.

Католицька черниця

Проти жінки висунуто звинувачення у використанні власного духовного сану із метою передачі повідомлень та наказів між керівниками мафії, які відбували тюремне ув’язнення, та тих, що залишались на волі.

Вона передавала накази, розпорядження, моральну та матеріальну допомогу своїм спільникам, отримуючи від ув'язнених корисну інформацію для кращого планування злочинних стратегій, — пояснив прокурор Франческо Прете. Поширити

Наразі черниці було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Загалом правоохоронцями було затримано 25 осіб, серед яких член партії прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні "Брати Італії", який займався лікуванням поранених членів мафії.

Під час операції правоохоронці вилучили 1,8 мільйона євро готівкою, а також зброю та наркотики в Бергамо, Вероні та Тревізо.

Що відомо про затримання впливових босів італійської мафії

У 2023 році в Італії затримали боса сицилійської мафії "Коза Ностра" Маттео Мессіну Денаро. Він переховувався від правоохоронців останні 30 років.

60-річного Денаро, який переховувався з 1993 року, заарештували близько 10:00 ранку за місцевим часом у приватній клініці в столиці Сицилії Палермо, де він лікувався.

Через кілька місяців стало відомо, що внаслідок тривалої хвороби Денаро помер у віці 61 року.

Маттео Мессіна Денаро звинувачували в організації деяких з найжахливіших злочинів, скоєних Коза Ностра.

Він мав прізвисько Diabolik або U Siccu (худий). На Сицилії він побудував незаконну багатомільярдну імперію в секторі відходів, вітрової енергії та роздрібної торгівлі.

У 2002 році його заочно засудили до довічного ув'язнення за те, що він особисто вбив або замовив вбивство десятків людей.

Між тим у 2021 році перед судом постали 355 мафіозі клану "Ндрангета" та їхні посібники.

Серед тих, кого суд вирішив покарати максималкою — 62-річний Паскуале Галлоне, права рука боса Луїджі Манкузо, а також мафіозі Грегоріо Нігліа, який засуджений за вимагання та закупівлю зброї. Термін отримав і Манкузо на прізвисько «Дядя». На момент винесення вироку він уже провів у вʼязниці 20 років.