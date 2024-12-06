Поліція Італії затримала на півдні країни 57-річну черницю Анну Донеллі, яку звинувачують у співпраці з представниками мафіозного клану "Ндрангета".
Головні тези:
- Черницю Анну Донеллі затримали у Італії за підозрою у співпраці з мафією “Ндрангета”, яку звинувачують у використанні свого духовного сану для передачі інформації між босами мафії.
- Проти католицької черниці та інших учасників мафіозних структур в Італії порушені звинувачення в ліхварстві, торгівлі наркотиками, отриманні та збуті крадених речей, а також відмиванні коштів.
- У ході операції правоохоронці вилучили значну суму готівки, зброю та наркотики в різних містах Італії, включаючи Бергамо, Верону та Тревізо.
Що відомо про арешт черниці та її ймовірні зв’язки з мафією
Зазначається, що члені мафіозного клану "Ндрангета" та їхніх посібників підозрюють у вимаганні, торгівлі наркотиками, отриманні та збуті крадених речей, лихварстві, податкових махінаціях та відмиванні коштів.
На переконання слідчих, католицька черниця працювала посередницею під час волонтерської діяльності у кількох в'язницях у Брешії та її околицях, а також на півночі Ломбардії.
Проти жінки висунуто звинувачення у використанні власного духовного сану із метою передачі повідомлень та наказів між керівниками мафії, які відбували тюремне ув’язнення, та тих, що залишались на волі.
Наразі черниці було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Загалом правоохоронцями було затримано 25 осіб, серед яких член партії прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні "Брати Італії", який займався лікуванням поранених членів мафії.
Під час операції правоохоронці вилучили 1,8 мільйона євро готівкою, а також зброю та наркотики в Бергамо, Вероні та Тревізо.
Що відомо про затримання впливових босів італійської мафії
У 2023 році в Італії затримали боса сицилійської мафії "Коза Ностра" Маттео Мессіну Денаро. Він переховувався від правоохоронців останні 30 років.
60-річного Денаро, який переховувався з 1993 року, заарештували близько 10:00 ранку за місцевим часом у приватній клініці в столиці Сицилії Палермо, де він лікувався.
Через кілька місяців стало відомо, що внаслідок тривалої хвороби Денаро помер у віці 61 року.
Маттео Мессіна Денаро звинувачували в організації деяких з найжахливіших злочинів, скоєних Коза Ностра.
Він мав прізвисько Diabolik або U Siccu (худий). На Сицилії він побудував незаконну багатомільярдну імперію в секторі відходів, вітрової енергії та роздрібної торгівлі.
У 2002 році його заочно засудили до довічного ув'язнення за те, що він особисто вбив або замовив вбивство десятків людей.
Між тим у 2021 році перед судом постали 355 мафіозі клану "Ндрангета" та їхні посібники.
Серед тих, кого суд вирішив покарати максималкою — 62-річний Паскуале Галлоне, права рука боса Луїджі Манкузо, а також мафіозі Грегоріо Нігліа, який засуджений за вимагання та закупівлю зброї. Термін отримав і Манкузо на прізвисько «Дядя». На момент винесення вироку він уже провів у вʼязниці 20 років.
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