В столице Южной Кореи Сеули открылось необычное заведение, в котором каждые 15 минут идет дождь.

Как выглядит кафе в Сеуле, в котором каждые 15 минут идет дождь

Кафе называется Rain Report Cafe и предлагает посетителям насладиться атмосферой уюта и спокойствия.

При этом в кафе каждые 15 минут начинается настоящий ливень. Для желающих отдохнуть в таких условиях на открытой террасе предлагают резиновые сапоги, дождевики и зонты.

Кафе имеет минималистичный интерьер с преобладанием черных оттенков и окружен бамбуковыми деревьями, что усиливает чувство уединения и природной гармонии.

Панорамные окна позволяют гостям наблюдать за дождем, создавая впечатление, что они находятся вне шумного мегаполиса.

Как туристы оценили необычное кафе в Сеуле

Оно стало настоящей сенсацией, особенно популярной среди пользователей инстаграммы.

Однако популярность имеет свою цену: в кафе часто бывают очереди, а внутренний дворик заполняется посетителями, стремящимися запечатлеть момент.

С момента своего открытия в мае этого года уникальное кафе стало популярным среди инфлюансеров Instagram, желающих сфотографироваться под дождем.

Через месяцы после своего грандиозного открытия в июне Rain Report все еще постоянно становится вирусным в южнокорейских социальных сетях.

Rain — несомненно необычная концепция для проектирования кафе, но, судя по очень положительному рейтингу Google, который сейчас имеет это место, Rain Report — безусловно особое место.

Расположенный в центре жилого района в Итхевоне, Rain Report почти полностью оформлен в черном цвете и окружен бамбуковыми деревьями, что действительно создает ощущение, что вы находитесь за пределами оживленной южнокорейской столицы, когда начинается ливень.