У столиці Південної Кореї Сеулі відкрився незвичайний заклад, у якому кожні 15 хвилин йде дощ.

Як виглядає кафе у Сеулі, у якому кожні 15 хвилин йде дощ

Кафе називається Rain Report Cafe і пропонує відвідувачам насолодитись атмосферою затишку та спокою.

При цьому у кафе кожні 15 хвилин починається справжня злива. Для бажаючих відпочити у таких умовах на відкритій терасі пропонують гумові чоботи, дощовики та парасольки.

Кафе має мінімалістичний інтер’єр з переважанням чорних відтінків і оточений бамбуковими деревами, що підсилює відчуття усамітнення та природної гармонії.

Панорамні вікна дозволяють гостям спостерігати за дощем, створюючи враження, що вони перебувають за межами галасливого мегаполіса.

Як туристи оцінили незвичайне кафе у Сеулі

Воно стало справжньою сенсацією, особливо популярною серед користувачів інстаграму.

Однак популярність має свою ціну: у кафе часто бувають черги, а внутрішній дворик заповнюється відвідувачами, які прагнуть закарбувати момент.

З моменту свого відкриття у травні цього року унікальне кафе стало популярним серед інфлюєнсерів Instagram, які бажають сфотографуватися під дощем.

Через місяці після свого грандіозного відкриття у червні Rain Report все ще постійно стає вірусним у південнокорейських соціальних мережах.

Rain — безперечно незвичайна концепція для проектування кафе, але, судячи з дуже позитивного рейтингу Google, який зараз має це місце, Rain Report — безперечно особливе місце.

Розташований у центрі житлового району в Ітхевоні, Rain Report майже повністю оформлений у чорному кольорі та оточений бамбуковими деревами, що справді створює відчуття, ніби ви знаходитесь за межами жвавої південнокорейської столиці, коли починається злива.