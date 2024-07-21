В Киеве оборвался трос на аттракционе вместе с человеком — детали трагедии

21 июля в центре Киева оборвалась канатная дорога через Днепр, расположенная у Пешеходного моста на Труханов остров.
Главные тезисы
- Полиция начала расследование инцидента, возбудив дело по статьям нарушения безопасности и служебной халатности.
- Аттракцион над Днепром, где произошла трагедия, ранее был под пристальным наблюдением прокуратуры.
- Поисковые работы на месте происшествия продолжаются, водолазы и специальная техника задействованы.
Что известно о трагедии в Киеве
Как сообщили в полиции Киева, на момент обрыва троса на аттракционе был 20-летний парень — раньше писали, что ищут девушку.
КГГА пишет, что на тросе был мужчина «в возрасте до 30 лет». По состоянию на 16:00 обследовали 2500 кв. дна реки, поиски продолжаются.
В момент обрыва троллеем спускался человек. Трос из воды вытащили, но без человека. На месте работают водолазы ГСЧС, катера и специальная техника.
Патрульная полиция Киева предупреждает, что из-за аварии на аттракционе движение транспорта по Набережному шоссе затруднено.
Полиция возбудила дело из-за трагического инцидента на аттракционе
Полиция возбудила дело по двум статьям — нарушение правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей — ч. 2. ст. 272 Уголовного кодекса Украины, и служебная халатность, повлекшая смерть человека — ч.3 ст. 367 УК Украины.
Кроме того, стало известно, что Киевская городская прокуратура в 2021 году пыталась остановить работу аттракциона над Днепром, где сегодня оборвался трос. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.