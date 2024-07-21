У Києві обірвався трос на атракціоні разом з людиною — деталі трагедії
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві обірвався трос на атракціоні разом з людиною — деталі трагедії

Поліція Києва
У Києві обірвався трос на атракціоні разом з людиною — деталі трагедії

21 липня у центрі Києва обірвалася канатна дорога через Дніпро, що розташована біля Пішохідного мосту на Труханів острів.

Головні тези:

 

  • Поліція порушила справу за порушення правил безпеки й службову недбалість, що призвели до трагедії.
  • Прокуратура намагалася зупинити роботу атракціону над Дніпром у 2021 році через потенційну небезпеку для життя та здоров'я.
  • Пошуки загиблої людини тривають, на місці працюють водолази ДСНС та спеціальна техніка.

Що відомо про трагедію у Києві

Як повідомили у поліції Києва, на момент обриву тросу на атракціоні був 20-річний хлопець — раніше писали, що шукають дівчину.

КМДА пише, що на тросі був чоловік «віком до 30 років». Станом на 16:00 обстежили 2 500 м. кв. дна річки, пошуки тривають.

У момент обриву тролеєм спускалася людина. Трос із води витягнули, але без людини. На місці працюють водолази ДСНС, катери й спеціальна техніка.

Патрульна поліція Києва попереджає, що через аварію на атракціоні рух транспорту по Набережному шосе ускладнений.

Поліція порушила справу через трагічний інцидент на атракціоні

Наразі поліція порушила справу за двома статтями — порушення правил безпеки особою, яка зобовʼязана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей — ч. 2. ст. 272 Кримінального кодексу України, та службова недбалість, що спричинила смерть людини — ч.3 ст. 367 КК України.

Окрім цього стало відомо, що Київська міська прокуратура у 2021 році намагалася зупинити роботу атракціону над Дніпром, де сьогодні обірвався трос. Про це повідомили у пресслужбі установи. 

Прокурори просили визнати незаконним та скасувати рішення КМДА про те, що переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без «досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя».

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