В Киеве пройдет "Благотворительный Кураж" 20-21 июля
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В Киеве пройдет "Благотворительный Кураж" 20-21 июля

В Киеве пройдет "Благотворительный Кураж" 20-21 июля
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Источник:  online.ua

В Киеве пройдет барахолка "Благотворительный Кураж". Прибыль и собранные донаты организаторы передадут фондам, которые занимаются оказанием медицинской помощи военным и помогают детям с оккупированных территорий.

Главные тезисы

 

  • Гости 20-21 июля смогут насладиться музыкальными выступлениями, лекциями и участием в благотворительной барахолке в Киеве.
  • Организаторы призывают всех желающих присоединиться к благотворительному мероприятию и поддержать важные фонды.
  • Мероприятие “Благотворительный Кураж” пройдет с 11 до 22 по адресу Garage, ул. Межигорская 82, с возможностью нахождения в укрытии в случае воздушной тревоги.

Что известно о "Благотворительном Кураже"

Как отмечается, гостей 20-21 июля ждет романтическая акустика от Жени Галича, лидера группы O.Torvald и традиционные вечерницы от "ЩукаРыба".

А также выступление специального музыкального гостя и еще 6 важных лекций в лектории.

Радует, когда видим, как все эти «разные» сплачиваются вокруг одной идеи и цели — победы Украины. Именно это объединение и дает результаты, которыми мы восхищаемся: видимые — денежная помощь на благотворительность и невидимые — тысячи встреч, идей, проектов. Это еще раз подтверждает, что наша религия — любовь и принятие достойных того, чтобы за них бороться. Поэтому забирайте основное правило, по которому мы живем и создаем Кураж: Будьте какими угодно, только не безразличными!

Кроме этого, любимая активность «Благотворительного формата» — звездная барахолка. Там продавцы — музыкальные артисты, художники, актеры и инфлюэнсеры будут продавать особенное за донаты.

Прибыль и собранные донаты передадут фондам, занимающимся оказанием медицинской помощи военным и помогающим детям с деоккупированных территорий.

Когда и где пройдет "Благотворительный Кураж"

"Благотворительный Кураж" состоится 20-21 июля, с 11 до 22 по адресу Garage, ул. Межигорская 82

В случае наступления воздушной тревоги мероприятие останавливается, организаторы объявляют в микрофон, что просят пройти всех в ближайшее укрытие, которое находится в станциях метро "Тараса Шевченко" и "Почайна".

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