В Киеве пройдет "Благотворительный Кураж" 20-21 июля

В Киеве пройдет барахолка "Благотворительный Кураж". Прибыль и собранные донаты организаторы передадут фондам, которые занимаются оказанием медицинской помощи военным и помогают детям с оккупированных территорий.
Главные тезисы
- Гости 20-21 июля смогут насладиться музыкальными выступлениями, лекциями и участием в благотворительной барахолке в Киеве.
- Организаторы призывают всех желающих присоединиться к благотворительному мероприятию и поддержать важные фонды.
- Мероприятие “Благотворительный Кураж” пройдет с 11 до 22 по адресу Garage, ул. Межигорская 82, с возможностью нахождения в укрытии в случае воздушной тревоги.
Что известно о "Благотворительном Кураже"
Как отмечается, гостей 20-21 июля ждет романтическая акустика от Жени Галича, лидера группы O.Torvald и традиционные вечерницы от "ЩукаРыба".
А также выступление специального музыкального гостя и еще 6 важных лекций в лектории.
Кроме этого, любимая активность «Благотворительного формата» — звездная барахолка. Там продавцы — музыкальные артисты, художники, актеры и инфлюэнсеры будут продавать особенное за донаты.
Прибыль и собранные донаты передадут фондам, занимающимся оказанием медицинской помощи военным и помогающим детям с деоккупированных территорий.
Когда и где пройдет "Благотворительный Кураж"
"Благотворительный Кураж" состоится 20-21 июля, с 11 до 22 по адресу Garage, ул. Межигорская 82
В случае наступления воздушной тревоги мероприятие останавливается, организаторы объявляют в микрофон, что просят пройти всех в ближайшее укрытие, которое находится в станциях метро "Тараса Шевченко" и "Почайна".
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