В Киеве пройдет "Благотворительный Кураж" 20-21 июля

Радует, когда видим, как все эти «разные» сплачиваются вокруг одной идеи и цели — победы Украины. Именно это объединение и дает результаты, которыми мы восхищаемся: видимые — денежная помощь на благотворительность и невидимые — тысячи встреч, идей, проектов. Это еще раз подтверждает, что наша религия — любовь и принятие достойных того, чтобы за них бороться. Поэтому забирайте основное правило, по которому мы живем и создаем Кураж: Будьте какими угодно, только не безразличными!