У Києві пройде "Благодійний Кураж" 20-21 липня
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Культура
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У Києві пройде "Благодійний Кураж" 20-21 липня

У Києві пройде "Благодійний Кураж" 20-21 липня
Джерело:  online.ua

У Києві пройде барахолка "Благодійний Кураж". Прибуток та зібрані донати організатори передадуть фондам, котрі займаються наданням медичної допомоги військовим та допомагають дітям з деокупованих територій.

Головні тези:

 

  • Гостей чекають романтична акустика від відомих музикантів, лекції у лекторії та зіркова барахолка, де відбудуться унікальні продажі за донати.
  • Івент “Благодійний Кураж” демонструє об'єднання навколо ідеї перемоги України та важливість допомоги в разі потреби захисникам країни та дітям.
  • Подія відбудеться 20-21 липня за адресою Garage, вул. Межигірська 82 у Києві. В разі повітряної тривоги є укриття на станціях метро “Тараса Шевченка” та “Почайна”.

Що відомо про  "Благодійний Кураж"

Як зазначається, на гостей 20-21 липня чекає романтична акустика від Жені Галича, лідера гурту O.Torvald та традиційні вечорниці від “ЩукаРиба”.

А також виступ спеціального музичного гостя та ще 6 важливих лекцій у лекторії.

Тішить, коли бачимо, як всі ці «різні» гуртуються навколо однієї ідеї та мети — перемоги України.Саме це об’єднання і дає результати, якими ми захоплюємось: видимі — грошова допомога на благодійність і невидимі — тисячі зустрічей, ідей, проєктів. Це ще раз підтверджує, що наша релігія — любов і прийняття варті того, щоб за них боротись. Тому забирайте основне правило, за яким ми живемо і створюємо Кураж: Будьте якими завгодно, тільки не байдужими!

Окрім цього улюблена активність “Благодійного формату” — зіркова барахолка. Там продавці –музичні артисти, митці, актори та інфлюєнсери продаватимуть особливе за донати. 

Прибуток та зібрані донати передадуть фондам, котрі займаються наданням медичної допомоги військовим та допомагають дітям з деокупованих територій.

Коли та де пройде “Благодійний Кураж”

“Благодійний Кураж” відбудеться 20-21 липня, з 11 до 22 за адресою Garage, вул. Межигірська 82

У разі настання повітряної тривоги захід зупиняється, організатори оголошують в мікрофон, що просять пройти всіх у найближче укриття, яке знаходиться в станціях метро "Тараса Шевченка" та "Почайна". 

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