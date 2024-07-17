У Києві пройде "Благодійний Кураж" 20-21 липня

Тішить, коли бачимо, як всі ці «різні» гуртуються навколо однієї ідеї та мети — перемоги України.Саме це об’єднання і дає результати, якими ми захоплюємось: видимі — грошова допомога на благодійність і невидимі — тисячі зустрічей, ідей, проєктів. Це ще раз підтверджує, що наша релігія — любов і прийняття варті того, щоб за них боротись. Тому забирайте основне правило, за яким ми живемо і створюємо Кураж: Будьте якими завгодно, тільки не байдужими!