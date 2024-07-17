У Києві пройде "Благодійний Кураж" 20-21 липня

У Києві пройде барахолка "Благодійний Кураж". Прибуток та зібрані донати організатори передадуть фондам, котрі займаються наданням медичної допомоги військовим та допомагають дітям з деокупованих територій.
Головні тези:
- Гостей чекають романтична акустика від відомих музикантів, лекції у лекторії та зіркова барахолка, де відбудуться унікальні продажі за донати.
- Івент “Благодійний Кураж” демонструє об'єднання навколо ідеї перемоги України та важливість допомоги в разі потреби захисникам країни та дітям.
- Подія відбудеться 20-21 липня за адресою Garage, вул. Межигірська 82 у Києві. В разі повітряної тривоги є укриття на станціях метро “Тараса Шевченка” та “Почайна”.
Що відомо про "Благодійний Кураж"
Як зазначається, на гостей 20-21 липня чекає романтична акустика від Жені Галича, лідера гурту O.Torvald та традиційні вечорниці від “ЩукаРиба”.
А також виступ спеціального музичного гостя та ще 6 важливих лекцій у лекторії.
Окрім цього улюблена активність “Благодійного формату” — зіркова барахолка. Там продавці –музичні артисти, митці, актори та інфлюєнсери продаватимуть особливе за донати.
Прибуток та зібрані донати передадуть фондам, котрі займаються наданням медичної допомоги військовим та допомагають дітям з деокупованих територій.
Коли та де пройде “Благодійний Кураж”
“Благодійний Кураж” відбудеться 20-21 липня, з 11 до 22 за адресою Garage, вул. Межигірська 82
У разі настання повітряної тривоги захід зупиняється, організатори оголошують в мікрофон, що просять пройти всіх у найближче укриття, яке знаходиться в станціях метро "Тараса Шевченка" та "Почайна".
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