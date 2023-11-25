В Китае бьют тревогу из-за новой вспышки неизвестной пневмонии

Всемирная организация здравоохранения не скрывает своего беспокойства из-за последних событий в КНР и уже даже послала запрос в официальный Пекин относительно информации о пневмонии без диагноза среди детей на севере страны.

Что происходит в Китае

Около двух недель назад в Китае официально сообщили о росте случаев респираторных заболеваний.

Официальный Пекин утверждает, что это происходит из-за отмены ограничений, связанных с коронавирусом, а также из-за распространения известных патогенов, таких как грипп, а также вирусы RSV и SARS-CoV-2, вызывающие COVID-19.

Представители власти отмечали необходимость усиления эпиднадзора за заболеваниями в медицинских учреждениях и общинах, а также укрепления мощностей системы здравоохранения для обеспечения надлежащего обслуживания пациентов. Поделиться

Несколько дней назад официально были подтверждены первые случаи пневмонии у детей на севере Китая.

Пока местным властям не удалось выяснить, связано ли это с общим ростом респираторных инфекций или это обособленные события.

Как сложившуюся ситуацию комментируют в ВОЗ

В ВОЗ призывают власти Китая предоставить дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию, а также результаты лабораторных исследований зарегистрированных случаев пневмонии.

ВОЗ рекомендует гражданам страны соблюдать меры по уменьшению риска респираторных заболеваний, в частности вакцинироваться, удерживаться на расстоянии от больных, оставаться дома во время заболевания, обращаться к врачу, носить маски при необходимости, обеспечивать хорошую вентиляцию и регулярно мыть руки. Поделиться

WHO statement on reported clusters of respiratory illness in children in northern China



WHO has made an official request to #China for detailed information on an increase in respiratory illnesses and reported clusters of pneumonia in children.



At a press conference on 13… pic.twitter.com/Jq8TgZjWNX — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 22, 2023

Отдельные эксперты указывают на то, что сейчас Китай проходит ту стадию выхода из пандемии, которую другие страны прошли раньше, так что паниковать не стоит.