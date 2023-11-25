В Китае бьют тревогу из-за новой вспышки неизвестной пневмонии

Всемирная организация здравоохранения не скрывает своего беспокойства из-за последних событий в КНР и уже даже послала запрос в официальный Пекин относительно информации о пневмонии без диагноза среди детей на севере страны.
Что происходит в Китае
Около двух недель назад в Китае официально сообщили о росте случаев респираторных заболеваний.
Официальный Пекин утверждает, что это происходит из-за отмены ограничений, связанных с коронавирусом, а также из-за распространения известных патогенов, таких как грипп, а также вирусы RSV и SARS-CoV-2, вызывающие COVID-19.
Несколько дней назад официально были подтверждены первые случаи пневмонии у детей на севере Китая.
Пока местным властям не удалось выяснить, связано ли это с общим ростом респираторных инфекций или это обособленные события.
Как сложившуюся ситуацию комментируют в ВОЗ
В ВОЗ призывают власти Китая предоставить дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию, а также результаты лабораторных исследований зарегистрированных случаев пневмонии.
Отдельные эксперты указывают на то, что сейчас Китай проходит ту стадию выхода из пандемии, которую другие страны прошли раньше, так что паниковать не стоит.
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