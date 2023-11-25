У Китаї б'ють на сполох через новий спалах невідомої пневмонії

Всесвітня організація охорони здоров'я не приховує свого занепокоєння через останні події у КНР та вже навіть надіслала запит до офіційного Пекіна щодо інформації про пневмонію без діагнозу серед дітей на півночі країни.

Що відбувається у Китаї

Майже два тижні тому у Китаї офіційно повідомили про зростання випадків респіраторних захворювань у країні.

Офіційний Пекін стверджує, що це відбувається через скасування обмежень, пов'язаних з коронавірусом, а також через поширення відомих патогенів, таких як грип, а також віруси RSV і SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

Представники влади наголошували на необхідності посилення епіднагляду за захворюваннями в медичних установах та громадах, а також на зміцненні потужностей системи охорони здоров’я для забезпечення належного обслуговування пацієнтів. Поширити

Декілька днів тому були офіційно підтверджені перші випадки пневмонії у дітей на півночі Китаю.

Поки місцевій владі не вдалося з’ясувати, чи це пов'язано з загальним зростанням респіраторних інфекцій чи це відокремлені події.

Як ситуацію, що склалася, коментують у ВООЗ

У ВООЗ закликають владу Китаю надати додаткову епідеміологічну та клінічну інформацію, а також результати лабораторних досліджень зареєстрованих випадків пневмонії.

ВООЗ рекомендує громадянам країни дотримуватися заходів для зменшення ризику респіраторних захворювань, зокрема вакцинуватися, утримуватися на відстані від хворих, залишатися вдома під час захворювання, звертатися до лікаря, носити маски за потреби, забезпечувати хорошу вентиляцію та регулярно мити руки. Поширити

WHO statement on reported clusters of respiratory illness in children in northern China



WHO has made an official request to #China for detailed information on an increase in respiratory illnesses and reported clusters of pneumonia in children.



At a press conference on 13… pic.twitter.com/Jq8TgZjWNX — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 22, 2023

Окремі експерти вказують на те, що зараз Китай проходить ту стадію виходу з пандемії, яку інші країни минули раніше, тому панікувати не варто.