У Китаї б'ють на сполох через новий спалах невідомої пневмонії

Всесвітня організація охорони здоров'я не приховує свого занепокоєння через останні події у КНР та вже навіть надіслала запит до офіційного Пекіна щодо інформації про пневмонію без діагнозу серед дітей на півночі країни.
Що відбувається у Китаї
Майже два тижні тому у Китаї офіційно повідомили про зростання випадків респіраторних захворювань у країні.
Офіційний Пекін стверджує, що це відбувається через скасування обмежень, пов'язаних з коронавірусом, а також через поширення відомих патогенів, таких як грип, а також віруси RSV і SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.
Декілька днів тому були офіційно підтверджені перші випадки пневмонії у дітей на півночі Китаю.
Поки місцевій владі не вдалося з’ясувати, чи це пов'язано з загальним зростанням респіраторних інфекцій чи це відокремлені події.
Як ситуацію, що склалася, коментують у ВООЗ
У ВООЗ закликають владу Китаю надати додаткову епідеміологічну та клінічну інформацію, а також результати лабораторних досліджень зареєстрованих випадків пневмонії.
Окремі експерти вказують на те, що зараз Китай проходить ту стадію виходу з пандемії, яку інші країни минули раніше, тому панікувати не варто.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-