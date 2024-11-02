В Китае запустили одну из самых мощных ветряных турбин в мире. Почему это беспокоит ученых
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В Китае запустили одну из самых мощных ветряных турбин в мире. Почему это беспокоит ученых

Ветряная турбина Mingyang
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Источник:  online.ua

Компания Mingyang Smart Energy из Китая 28 августа ввела в работу ветряную турбину с мощностью 20 МВт в провинции Хайнань, однако учёные заявили о влиянии этой ветряной установки на климат.

Главные тезисы

  • Ветряная турбина Mingyang Smart Energy в Китае вызывает обеспокоенность ученых из-за потенциального влияния на климат и местный микроклимат.
  • Технические характеристики таких ветряных турбин, как Mingyang и Dongfang, отличаются сверхвысокими параметрами, мощностью и производительностью.
  • Инновации в области морской ветроэнергетики играют важную роль в достижении устойчивой энергетики, учитывая рост потребления электроэнергии в мире.
  • Китай занимает передовые позиции в развитии ветроэнергетики, превосходя другие страны по объему установленных мощностей.
  • Перспективы отрасли включают в себя потенциал использования ветряных турбин для обеспечения электроэнергией различных регионов мира и снижения выбросов углекислого газа.

Каким образом китайская ветряная турбина может влиять на климат.

Отмечается , что 128-метровые лопасти и высота турбины в 242 метра позволяют ей снабжать электроэнергией 96 тыс жилых домов.

Ветряная мельница способна сократить выбросы углекислого газа на 66 тыс т

Однако ее работа оказывает влияние на потоки ветра и местный микроклимат.

По результатам исследований выяснилось, что турбина изменяет скорость ветра и распределение температуры вокруг нее.

В настоящее время исследователи продолжают проводить наблюдение за ее работой с целью узнать, как столь большие конструкции способны влиять на погодные условия.

Они будут фиксировать возможные изменения в прибрежном климате, пути миграции птиц и состояние морских экосистем.

Эта турбина превосходит все предыдущие по мощности и эффективности сбора энергии ветра. Каждая ее лопасть охватывает воздушные потоки площадью более двух футбольных полей.

Конструкция разработана для регионов, где часто бушуют тайфуны, и она может быть установлена в зонах со средними и высокими скоростями ветра по всему миру. Турбина выдерживает порывы ветра до 79,8 метра в секунду.

На самом деле ее высота — наименьшее из ее многочисленных преимуществ, поскольку энергоэффективность быстро растет, и у нее гораздо больше потенциала, чем у атомных электростанций.

Энергетические преимущества турбины неоспоримы, но это также предупреждение о том, что достижения в области возобновляемой энергии имеют свой собственный набор недостатков.

Такие инновации, как турбина Миньян, будут важны для достижения целей устойчивой безопасной энергетики, поскольку морская ветроэнергетика продолжает набирать популярность в мире.

Что известно о самой мощной ветряной турбине в мире

Еще одна ветряная турбина в Китае Dongfang превзошла рекорд мощности турбины Миньян и произвела 26 МВт электроэнергии, что является абсолютным рекордом в мире.

Морская ветряная турбина от Dongfang Electric Corporation имеет высоту 340 м и диаметр лопасти — 310 м. Такой большой размах крыльев обладают 12 самолетами Boeing 747.

26-мегаваттная турбина Dongfang превосходит предыдущую крупнейшую турбину: 20-мегаваттную Mingyang на большую величину по размеру и мощности. Этот ветрогенератор может производить около 100 ГВтч электроэнергии в год при средней скорости ветра 36 км/ч, что делает один блок способным обеспечить электроэнергией около 55 000 домов.

Текущий уровень ветроэнергетики Китая составляет около 470 ГВт, что более чем в 3 раза превышает уровень США, занимающих второе место с показателем 148 ГВт. Германия занимает третье место с показателем 69 ГВт.

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