Компанія Mingyang Smart Energy з Китаю 28 серпня ввела у роботу вітряну турбіну з потужністю 20 МВт у провінції Хайнань, однак вчені заявили про вплив цієї вітряної установки на клімат.

Яким чином китайська вітряна турбіна може впливати на клімат

Зазначається, що 128-метрові лопаті і висота турбіни у 242 метри дозволяють їй забезпечувати електроенергією 96 тис житлових будинків.

Вітряк здатний скоротити викиди вуглекислого газу на 66 тис т

Однак її робота впливає на потоки вітру та місцевий мікроклімат.

За результатами досліджень з’ясувалось, що турбіна змінює швидкість вітру та розподіл температури навколо неї.

Наразі дослідники продовжують проводити спостереження за її роботою із метою дізнатись, як настільки великі конструкції здатні впливати на погодні умови.

Вони фіксуватимуть можливі зміни у прибережному кліматі, шляхи міграції птахів та стан морських екосистем.

Ця турбіна перевершує всі попередні за потужністю та ефективністю збору енергії вітру. Кожна її лопать охоплює повітряні потоки площею більшою за два футбольні поля.

Конструкцію розроблено для регіонів, де часто вирують тайфуни, і вона може бути встановлена в зонах із середніми і високими швидкостями вітру по всьому світу. Турбіна витримує пориви вітру до 79,8 метра на секунду.

Насправді її висота — найменша з її численних переваг, оскільки енергоефективність швидко зростає, і в неї набагато більше потенціалу, ніж у атомних електростанцій.

Енергетичні переваги турбіни незаперечні, але це також є попередженням про те, що досягнення в галузі відновлюваної енергії мають свій власний набір недоліків.

Такі інновації, як турбіна Міньян, будуть важливими для досягнення цілей стійкоїЮ безпечної енергетики, оскільки морська вітроенергетика продовжує набирати популярність у світі.

Що відомо про найпотужнішу вітряну турбіну у світі

Ще одна вітряна турбіна у Китаї Dongfang перевершила рекорд потужності турбіни Міньян та виробила 26 МВт електроенергії, що є абсолютним рекордом у світі.

Морська вітряна турбіна від Dongfang Electric Corporation має висоту 340 м та діаметр лопаті — 310 м. Такий великий розмах крил мають 12 літаків Boeing 747.

26-мегаватна турбіна Dongfang перевершує попередню найбільшу турбіну: 20-мегаватну Mingyang на неабияку величину за розміром і потужністю. Цей вітрогенератор може виробляти близько 100 ГВт*год електроенергії на рік за середньої швидкості вітру 36 км/год, що робить один блок здатним забезпечити електроенергією близько 55 000 будинків.

Поточний рівень вітроенергетики Китаю становить близько 470 ГВт, що більш ніж у 3 рази перевищує рівень США, які посідають друге місце з показником 148 ГВт. Німеччина посідає третє місце з показником 69 ГВт.