В Литве иностранцы осквернили украинский флаг. На них завели дело

Четверо иностранцев в Вильнюсе осквернили флаг Украины. Трое из них были пьяны.
Иностранцы осквернили флаг Украины в Литве
Как сообщили в отделе полиции, вечером 15 октября, в Вильнюсе на улице Большой заметили четырех человек.
Они несли украинский флаг, потом деревянной ручкой вверх положили его в мусорный бак и, плюнув, ушли.
Представитель полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская рассказала, что репортер снял инцидент и сообщил об этом в полицию.
На момент прибытия стражи порядка задержали трех венгров и одного гражданина Германии 1987 года рождения.
Что грозит нарушителям
Полиция задержала трех нетрезвых мужчин и одну трезвую женщину.
По факту надругательства над символом иностранного государства начато досудебное расследование.
За осквернение официально размещены герб или флаг иностранного государства, флаг Европейского Союза или международной общественной организации в Литве предусмотрены наказание в виде штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы сроком до двух лет.
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