В Литве иностранцы осквернили украинский флаг. На них завели дело

Четверо иностранцев в Вильнюсе осквернили флаг Украины. Трое из них были пьяны.

Иностранцы осквернили флаг Украины в Литве

Как сообщили в отделе полиции, вечером 15 октября, в Вильнюсе на улице Большой заметили четырех человек.

Они несли украинский флаг, потом деревянной ручкой вверх положили его в мусорный бак и, плюнув, ушли.

Представитель полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская рассказала, что репортер снял инцидент и сообщил об этом в полицию.

На момент прибытия стражи порядка задержали трех венгров и одного гражданина Германии 1987 года рождения.

Что грозит нарушителям

Полиция задержала трех нетрезвых мужчин и одну трезвую женщину.

По факту надругательства над символом иностранного государства начато досудебное расследование.

Мотивы и намерения непонятны, – сообщили в полиции. Поделиться

За осквернение официально размещены герб или флаг иностранного государства, флаг Европейского Союза или международной общественной организации в Литве предусмотрены наказание в виде штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы сроком до двух лет.