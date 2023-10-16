У Литві іноземці осквернили український прапор. На них відкрили справу

Четверо іноземців у Вільнюсі осквернили прапор України. Троє з них були п'яними.

Іноземці осквернили прапор України в Литві

Як повідомили у відділі поліції, ввечері 15 жовтня, у Вільнюсі на вулиці Великій помітили чотирьох осіб.

Вони несли український прапор, потім дерев'яною ручкою догори поклали його в сміттєвий бак і, плюнувши, пішли.

Представниця поліції Вільнюського повіту Юлія Самороковська розповіла, що репортер зняв інцидент і повідомив про це в поліцію.

На момент прибуття правоохоронці затримали трьох угорців та одного громадянина Німеччини 1987 року народження.

Що загрожує порушникам

Поліція затримала трьох нетверезих чоловіків та одну тверезу жінку.

За фактом наруги над символом іноземної держави розпочато досудове розслідування.

Мотиви та наміри незрозумілі, - повідомили в поліції. Поширити

За осквернення офіційно розміщені герб чи прапор іноземної держави, прапор Європейського Союзу чи міжнародної громадської організації у Литві передбачено покарання у вигляді штрафу, обмеження волі, арешт або позбавлення волі на строк до двох років.