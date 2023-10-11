В НАТО предупредили о зимнем плане Путина касательно Украины

Согласно данным генсека НАТО Йенса Столтенберга, российский диктатор Владимир Путин снова будет пытаться использовать зиму как оружие в войне против Украины.
В НАТО рассказали, чего ожидать украинцам от Путина зимой
Генсек НАТО перед началом встречи министров обороны стран НАТО и встречи в формате "Рамштайн" решил озвучить новое важное предупреждение украинцам и международному сообществу.
На этом фоне лидер НАТО призвал всех партнеров официально Киева сделать все возможное для усиления мощностей Украины в войне с Россией.
Кроме того, Йенс Столтенберг поприветствовал публичные заявления, прозвучавшие в последние дни от Румынии и Германии.
По словам генсека блока, он рассчитывает, что 11 октября союзники НАТО выступят с новыми объявлениями о поддержке для Украины.
Зеленский также прибыл в Брюссель и встретился со Столтенбергом
Как сообщил 11 октября Владимир Зеленский, Украина рассчитывает от встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" объявлений о противовоздушной обороне, дальнобойном оружии и артиллерии.
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