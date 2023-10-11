В НАТО предупредили о зимнем плане Путина касательно Украины
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Политика
Дата публикации

В НАТО предупредили о зимнем плане Путина касательно Украины

НАТО
Йенс Столтенберг
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Согласно данным генсека НАТО Йенса Столтенберга, российский диктатор Владимир Путин снова будет пытаться использовать зиму как оружие в войне против Украины.

В НАТО рассказали, чего ожидать украинцам от Путина зимой

Генсек НАТО перед началом встречи министров обороны стран НАТО и встречи в формате "Рамштайн" решил озвучить новое важное предупреждение украинцам и международному сообществу.

Президент Путин снова готовится использовать зиму как оружие в войне, атакуя энергосистему, газовую инфраструктуру. Нам нужно это предотвратить с помощью более продвинутых и увеличенных средств ПВО, - подчеркнул Йенс Столтенберг.

На этом фоне лидер НАТО призвал всех партнеров официально Киева сделать все возможное для усиления мощностей Украины в войне с Россией.

Сегодня нам нужно мобилизовать больше поддержки, и президент Зеленский уже сказал, что это больше средств ПВО, артиллерии, боеприпасов, – добавил он.

Кроме того, Йенс Столтенберг поприветствовал публичные заявления, прозвучавшие в последние дни от Румынии и Германии.

По словам генсека блока, он рассчитывает, что 11 октября союзники НАТО выступят с новыми объявлениями о поддержке для Украины.

Потому что нам нужно сохранять и наращивать поддержку… Противовоздушная оборона критическая. Это экономика, критическая инфраструктура Украины. Это помогает им защищать себя, торговать и производить самим боеприпасы, – напомнил Йенс Столтенберг.

Зеленский также прибыл в Брюссель и встретился со Столтенбергом

Как сообщил 11 октября Владимир Зеленский, Украина рассчитывает от встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" объявлений о противовоздушной обороне, дальнобойном оружии и артиллерии.

Есть приоритеты: системы противовоздушной обороны, оборонный щит. Это не просто слова, а очень конкретные вещи, и мы нуждаемся в них в очень конкретных географических точках нашей земли, чтобы сохранить энергетическую сеть, людей, зерно и маршруты его поставки в Африку, Азию, мир, – объяснил глава государства.

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