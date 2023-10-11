У НАТО попередили про зимовий план Путіна щодо України

Згідно з даними генсека НАТО Єнса Столтенберга, російський диктатор Володимир Путін знову буде намагатися використати зиму як зброю у війні проти України.

У НАТО розповіли, чого очікувати українцям від Путіна взимку

Генсек Альянсу перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО і зустрічі у форматі "Рамштайн" вирішив озвучити нове важливе попередження українцям та міжнародній спільноті.

Президент Путін знову готується використати зиму як зброю у війні, атакуючи енергосистему, газову інфраструктуру. Нам треба цьому запобігти з допомогою більш просунутих і збільшених засобів ППО, - наголосив Єнс Столтенберг. Поширити

На цьому тлі лідер НАТО закликав усіх партнерів офіційно Києва зробити все можливе для негайного посилення потужностей України у війні з Росією.

Сьогодні нам потрібно мобілізувати більше підтримки, і президент Зеленський вже сказав, що це більше засобів ППО, артилерії, боєприпасів, - додав він Поширити

Окрім того, Єнс Столтенберг привітав публічні заяви, які протягом останніх днів лунали від Румунії та Німеччини.

За словами генсека блоку, він розраховує на те, що 11 жовтня союзники НАТО виступлять з новими оголошеннями про підтримку для України.

Тому що нам потрібно зберігати і нарощувати підтримку… Протиповітряна оборона критична. Це економіка, критична інфраструктура України. Це допомагає їм захищати себе, торгувати і виробляти самим боєприпаси, - нагадав Єнс Столтенберг. Поширити

Зеленський також прибув до Брюсселя та зустрівся зі Столтенбергом

Як повідомив 11 жовтня Володимир Зеленський. Україна розраховує від зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголошень щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї і артилерії.

Є пріоритети: системи протиповітряної оборони, оборонний щит. Це не просто слова, а дуже конкретні речі, і ми потребуємо їх у дуже конкретних географічних точках нашої землі, щоб зберегти енергетичну мережу, людей, зерно і маршрути його постачання до Африки, Азії, світу, – пояснив глава держави. Поширити

Він також звернув увагу на те, що міжнародним партнерам не можна забувати про далекобійну зброю, а також артилерію.