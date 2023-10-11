У НАТО попередили про зимовий план Путіна щодо України

Згідно з даними генсека НАТО Єнса Столтенберга, російський диктатор Володимир Путін знову буде намагатися використати зиму як зброю у війні проти України.
У НАТО розповіли, чого очікувати українцям від Путіна взимку
Генсек Альянсу перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО і зустрічі у форматі "Рамштайн" вирішив озвучити нове важливе попередження українцям та міжнародній спільноті.
На цьому тлі лідер НАТО закликав усіх партнерів офіційно Києва зробити все можливе для негайного посилення потужностей України у війні з Росією.
Окрім того, Єнс Столтенберг привітав публічні заяви, які протягом останніх днів лунали від Румунії та Німеччини.
За словами генсека блоку, він розраховує на те, що 11 жовтня союзники НАТО виступлять з новими оголошеннями про підтримку для України.
Зеленський також прибув до Брюсселя та зустрівся зі Столтенбергом
Як повідомив 11 жовтня Володимир Зеленський. Україна розраховує від зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголошень щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї і артилерії.
Він також звернув увагу на те, що міжнародним партнерам не можна забувати про далекобійну зброю, а також артилерію.
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