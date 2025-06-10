В Нью-Йорке состоялась мировая премьера украинского киноальманаха "Война глазами животных"

Во время международного кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке (США) состоялась мировая премьера украинского киноальманаха "Война глазами животных". К созданию этого важного проекта присоединился американский оскароносный актер Шон Пенн, сыгравший главную роль в новелле "Орел" режиссера Мирослава Слабошпицкого, а также всемирно известная группа Imagine Dragons, чей хит стал саундтреком к киноальманаху.
Главные тезисы
- Киноальманах состоит из семи киноновелл, главными героями которых стали животные, страдающие от войны.
- Миссия фильма – силой искусства рассказать миру, кто такие украинцы и за что они ведут борьбу.
Какой была мировая премьера киноальманаха "Война глазами животных"
Альманах "Война глазами животных" состоит из семи киноновелл, большинство из которых основано на реальных событиях, а главными героями стали животные, страдающие от полномасштабного вторжения страны-агрессорки РФ в Украину.
Американским зрителям в киноальманах представили автор идеи Олег Кохан, продюсеры Алексей Макухин, Адам Сигель, Андреас Малина, оператор Байрон Вернер и актриса Дарья Марченко.
Сам Кохан обратился к зрителям, чтобы напомнить: в Украине до сих пор идет война, но "миссия фильма — не жаловаться, а силой искусства рассказать миру, кто мы и за что боремся".
Что также любопытно, американский актер Крис Нот поинтересовался, как актерам удается так достоверно играть.
На этот вопрос ответила Дарья Марченко. Она подчеркнула, что актеры не играли, потому что живут в этой реальности с 2022 года.
Во время Tribeca Festival киноальманах посмотрело примерно 500 зрителей.
Следует также отметить, что украинская премьера состоится осенью 2025 года.
Авторами этих историй стали как известные украинские режиссеры, в частности, Мирослав Слабошпицкий, Иван Сауткин, Юлия Шашкова, Алексей Мамедов, так и талантливые режиссеры-дебютанты Андрей Лидаговский, Макс Тузов, Святослав Костюк. А рассказывать свои истории животным помогали актеры Марина Кошкина, Александр Печерица, Михаил Матюхин, Ольга Коротяева, Даша Марченко, блогер Ольга Мартынишин и юные Артем Черний, Полина Гайова, Михаил Пулянский, Назар Гладюк и другие.
Съемки киноальманаха проходили в Украине и США во время войны, и в них приняло участие более 500 людей, что стало свидетельством украинского творческого сопротивления и международной солидарности.
Партнерами ленты выступили European Solidarity Fund For Ukrainian Films (ESFUF) и социальная инициатива Save Pets of Ukraine, которая занимается животными, пострадавшими от войны.
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