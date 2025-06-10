В Нью-Йорке состоялась мировая премьера украинского киноальманаха "Война глазами животных"

Во время международного кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке (США) состоялась мировая премьера украинского киноальманаха "Война глазами животных". К созданию этого важного проекта присоединился американский оскароносный актер Шон Пенн, сыгравший главную роль в новелле "Орел" режиссера Мирослава Слабошпицкого, а также всемирно известная группа Imagine Dragons, чей хит стал саундтреком к киноальманаху.

Какой была мировая премьера киноальманаха "Война глазами животных"

Альманах "Война глазами животных" состоит из семи киноновелл, большинство из которых основано на реальных событиях, а главными героями стали животные, страдающие от полномасштабного вторжения страны-агрессорки РФ в Украину.

Американским зрителям в киноальманах представили автор идеи Олег Кохан, продюсеры Алексей Макухин, Адам Сигель, Андреас Малина, оператор Байрон Вернер и актриса Дарья Марченко.

Хайдер Хузер и Олег Кохан (Фото: Татьяна Николаенко)

Сам Кохан обратился к зрителям, чтобы напомнить: в Украине до сих пор идет война, но "миссия фильма — не жаловаться, а силой искусства рассказать миру, кто мы и за что боремся".

Ольга Самофалова (Фото: Татьяна Николаенко)

Что также любопытно, американский актер Крис Нот поинтересовался, как актерам удается так достоверно играть.

Крис Нот (Фото: Татьяна Николаенко)

На этот вопрос ответила Дарья Марченко. Она подчеркнула, что актеры не играли, потому что живут в этой реальности с 2022 года.

Все истории антологии основаны на реальных событиях, а каждый из авторов добавляет свой маршрут в общую карту путешествия зрителя — от истории мальчика, который вместе с коровой спасается из оккупированного села через аллегорическую подводную сказку на фоне разрушенного войной моря к драйвовому Киеву, что газлайтит будто «все нормально». Но все истории Войны глазами животных объединены одной темой — эмпатией к жертвам этой войны

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Кадр киноальманаха (Фото: Татьяна Николаенко)

Во время Tribeca Festival киноальманах посмотрело примерно 500 зрителей.

Следует также отметить, что украинская премьера состоится осенью 2025 года.

Авторами этих историй стали как известные украинские режиссеры, в частности, Мирослав Слабошпицкий, Иван Сауткин, Юлия Шашкова, Алексей Мамедов, так и талантливые режиссеры-дебютанты Андрей Лидаговский, Макс Тузов, Святослав Костюк. А рассказывать свои истории животным помогали актеры Марина Кошкина, Александр Печерица, Михаил Матюхин, Ольга Коротяева, Даша Марченко, блогер Ольга Мартынишин и юные Артем Черний, Полина Гайова, Михаил Пулянский, Назар Гладюк и другие.

Фото: Татьяна Николаенко

Съемки киноальманаха проходили в Украине и США во время войны, и в них приняло участие более 500 людей, что стало свидетельством украинского творческого сопротивления и международной солидарности.

Партнерами ленты выступили European Solidarity Fund For Ukrainian Films (ESFUF) и социальная инициатива Save Pets of Ukraine, которая занимается животными, пострадавшими от войны.

Зрители киноальманаха (Фото: Татьяна Николаенко)