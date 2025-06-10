У Нью-Йорку відбулася світова прем'єра українського кіноальманаху "Війна очима тварин"

Під час міжнародного кінофестивалю Tribeca у Нью-Йорку (США) відбулася світова прем'єра українського кіноальманаху "Війна очима тварин". До створення цього важливого проєкту долучився американський оскароносний актор Шон Пенн, який зіграв головну роль у новелі "Орел" режисера Мирослава Слабошпицького, а також всесвітньо відомий музичний гурт Imagine Dragons, хіт якого став саундтреком до кіноальманаху.

Якою була світова прем'єра кіноальманаху "Війна очима тварин"

Альманах "Війна очима тварин" складається із семи кіноновел, більшість із яких засновано на реальних подіях, а головними героями стали тварини, котрі потерпають від повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну.

Американським глядачам кіноальманах представили автор ідеї Олег Кохан, продюсери Олексій Макухін, Адам Сігель, Андреас Маліна, оператор Байрон Вернер і актриса Дар'я Марченко.

Хайдер Хузер та Олег Кохан (Фото: Тетяна Ніколаєнко)

Сам Кохан звернувся до глядачів, щоб нагадати: в Україні досі триває війна, але "місія фільму — не жалітися, а силою мистецтва розповісти світу, хто ми і за що б'ємося".

Ольга Самофалова (Фото: Тетяна Ніколаєнко)

Що також цікаво, американський актор Кріс Нот поцікавився, як акторам вдається так достовірно грати.

Кріс Нот (Фото: Тетяна Ніколаєнко)

На це питання відповіла Дар'я Марченко. Вона наголосила, що актори не грали, бо живуть у цій реальності з 2022 року.

Всі історії антології основані на реальних подіях, а кожен з авторів додає свій маршрут у загальну мапу подорожі глядача — від історії хлопчика, який разом з коровою рятується з окупованого села через алегоричну підводну казку на тлі зруйнованого війною моря до драйвового Києва, що газлайтить ніби “все нормально”. Але всі історії “Війни очима тварин” об'єднані однією темою — емпатією до жертв цієї війни. Поширити

Кадр кіноальманаху (Фото: Тетяна Ніколаєнко)

Під час Tribeca Festival кіноальманах подивилося приблизно 500 глядачів.

Варто також зазначити, що українська прем'єра відбудеться восени 2025 року.

Авторами цих історій стали як відомі українські режисери, зокрема Мирослав Слабошпицький, Іван Сауткін, Юлія Шашкова, Олексій Мамедов, так і талановиті режисери-дебютанти Андрій Лідаговський, Макс Тузов, Святослав Костюк. А розповідати свої історії тваринам допомагали актори Марина Кошкіна, Олександр Печериця, Михайло Матюхін, Ольга Коротяєва, Даша Марченко, блогерка Ольга Мартинишин і юні Артем Черній, Поліна Гайова, Михайло Пулянський, Назар Гладюк та інші.

Фото: Тетяна Ніколаєнко

Зйомки кіноальманаху проходили в Україні та США під час війни, і в них взяли участь понад 500 митців та членів команди, що стало свідченням українського творчого спротиву та міжнародної солідарності.

Партнерами стрічки виступили European Solidarity Fund For Ukrainian Films (ESFUF) та соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine, яка опікується тваринами, що постраждали від війни.

Глядачі кіноальманаху (Фото: Тетяна Ніколаєнко)