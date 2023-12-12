В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги

Вечером, 12 декабря, серия взрывов прогремела в Одессе во время воздушной тревоги из-за угрозы дронов преступной армии РФ на юге Украины.

Что известно о взрывах в Одессе и воздушной тревоге на юге Украины

По словам представителей командования Сил обороны Юга, группа ударных враждебных БпЛА типа Shahed направлялась в сторону Одессы.

Одесса, очень прошу: не выходите из безопасных мест и не подходите к окнам! Не будьте на улице. Наши ребята работают, – отметил Кипер. Поделиться

Что известно об угрозе атак вражеских дронов на юге Украины

По информации представителей командования Воздушных сил ВСУ, сейчас юг Украины находится под угрозой атак ударных БПЛА преступной армии РФ типа Shahed.

Поэтому руководитель Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского района не игнорировать воздушную тревогу и будет находиться в безопасных местах до отбоя.

Также в 19.03 российские беспилотники фиксировали в Херсонской области. Сначала они направлялись в сторону Николаевской области, а затем – Кировоградской.

В Саратском районе Одесской области фиксируют группу дронов россиян, сообщили воздушные силы. Она двигается в северном направлении.

При этом в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области летит дежурная группа "Шахедов".

Группа ударных БПЛА на границе Киевской и Винницкой областей – в западном направлении.

1 группа: из Кировоградской области – в западном направлении! 2 группа: в Одесской области (Саратовский район). Двигаются в северном направлении! Очередная группа ударных БПЛА по акватории Черного моря в направлении Одесщины (Белгород-Днестровский район), - говорится в сообщении ПС ВСУ. Поделиться

В Одессе раздалось несколько взрывов. Местные паблики пишут, что в городе работает ПВО.

Кроме того, ПС ВСУ сообщили, что ударные БПЛА зафиксированы в Черкасской области, они двигаются в направлении Киевской.