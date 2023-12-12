В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Увечері, 12 грудня, серія вибухів пролунала в Одесі під час повітряної тривоги через загрозу дронів злочинної армії РФ на півдні України.

Що відомо про вибухи в Одесі та повітряну тривогу на півдні України

За словами представників командування Сил оборони Півдня, група ударних ворожих БпЛА типу “Shahed” прямувала у бік Одеси.

Одеса, дуже прошу: не виходьте з безпечних місць і не підходьте до вікон! Не будьте на вулиці. Наші хлопці працюють, - зазначив Кіпер. Поширити

Що відомо про загрозу атак ворожих дронів на півдні України

За інформацією представників командування Повітряних сил ЗСУ, наразі південь України перебуває під загрозою атак ударних БпЛА злочинної армії РФ типу “Shahed”.

Через це керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Білгород-Дністровського району не ігнорувати повітряну тривогу та перебуватиме в безпечних місцях до відбою.

Також о 19:03 російські безпілотники фіксували в Херсонській області. Спочатку вони прямували у бік Миколаївської області, а потім - Кіровоградської.

У Саратському районі Одеської області фіксують групу дронів росіян, повідомили Повітряні сили. Вона рухається у північному напрямку.

При цьому в бік Білгород-Дністровського району Одеської області летить чергова група "Шахедів".

Група ударних БПЛА на межі Київської та Вінницької областей - у західному напрямку.

1 група: з Кіровоградської області - в західному напрямку! 2 група: в Одеській області (Саратовський район). Рухаються в північному напрямку! Чергова група ударних БПЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район), - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. Поширити

В Одесі пролунало кілька вибухів. Місцеві пабліки пишуть, що в місті працює ППО.

Крім того, ПС ЗСУ поінформували, що ударні БПЛА зафіксовані у Черкаській області, вони рухаються у напрямку Київської.