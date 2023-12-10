В пяти городах Италии реки окрасились в зеленый цвет — что произошло

В Италии экоактивисты группы Extinction Rebellion окрасили в зеленый цвет реки в Риме, Милане, Турине и Болонье, а в Венеции главный канал.

Почему экоактивисты выкрасили в Италии реки

Активисты 9 декабря вылили в воду безобидный краситель флуоресцеина. Он исчез через несколько часов. Сама же акция была протестом против провала переговоров на климатической конференции в Дубае (ОАЭ).

ORA!

EXTINCTION REBELLION IN AZIONE AL PONTE DI RIALTO!

Contro il ridicolo andamento della #COP28, gli attivisti di XR Venezia si sono appesi al Ponte di Rialto.

Durante l’azione è stata versata fluorescina, un colorante non inquinante, nel Canal Grande!

1/4 pic.twitter.com/dzdxSMv8Kf — Extinction Rebellion Italia (@XrItaly) December 9, 2023

ORA!

EXTINCTION REBELLION IN AZIONE A MILANO!

Il Naviglio Grande tinto di verde.

Nello stesso momento, alla #COP più fossile di sempre, la politica fa affari sporchi e, intanto IL PIANETA INTERO AFFONDA.

Affondano le case, come in Emilia, e le isole intere, come a Tuvalu.

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Questa COP è l’ultima di altre 27.

27 anni di fallimenti in cui le emissioni non hanno fatto altro che crescere, e in cui non sono mai stati presi accordi vincolanti per ridurle.

Siamo stanchi, non ne possiamo più di essere presi in giro dai nostri governi.

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Активисты критикуют саммит COP28 (Conference of the Parties of the UNFCCC) — проходящий с 30 ноября по 12 декабря климатический саммит ООН. Они называют его безрезультатным и говорят, что пока правительства говорят, «мы висим на волоске».

ORA! EXTINCTION REBELLION IN AZIONE A ROMA!

Depositato sull’isola Tiberina un grande striscione con la scritta "Mentre il governo parla, il mondo collassa! Agire ora!".

Le acque del #Tevere intorno all'isola sono state tinte di verde con un colorante totalmente innocuo.

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Впрочем, мэр Венеции Луиджи Бругнаро осудил активистов, назвав их вандалами, и призвал итальянские власти наказать их. Движение лодок в Гранд-канале останавливали, а воду пришлось проверить из соображений безопасности.

Недавно итальянский Сенат одобрил законопроект о наказании экоактивистов за порчу культурных памятников. Его еще предстоит одобрить нижняя палата парламента. Решение было принято из-за случаев, когда активисты обливали памятники архитектуры.

В Риме задержаны трое экоактивистов

В апреле трое активистов по инициативе "Последнее поколение" были задержаны в Риме после того, как они вылили черную жидкость в фонтан Баркачча на площади Испании.

Два юноши и девушка использовали воду, окрашенную в черный древесный уголь, чтобы символизировать нефть. Активисты заявили, что недовольны политикой правительства, которая не способна предотвратить катастрофические изменения климата и остановить экономический и социальный коллапс в разных странах, а также непрерывную миграцию людей.