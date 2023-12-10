В пяти городах Италии реки окрасились в зеленый цвет — что произошло
Категория
Мир
Дата публикации

В пяти городах Италии реки окрасились в зеленый цвет — что произошло

Река
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Источник:  Reuters

В Италии экоактивисты группы Extinction Rebellion окрасили в зеленый цвет реки в Риме, Милане, Турине и Болонье, а в Венеции главный канал.

Почему экоактивисты выкрасили в Италии реки

Активисты 9 декабря вылили в воду безобидный краситель флуоресцеина. Он исчез через несколько часов. Сама же акция была протестом против провала переговоров на климатической конференции в Дубае (ОАЭ).

Активисты критикуют саммит COP28 (Conference of the Parties of the UNFCCC) — проходящий с 30 ноября по 12 декабря климатический саммит ООН. Они называют его безрезультатным и говорят, что пока правительства говорят, «мы висим на волоске».

Впрочем, мэр Венеции Луиджи Бругнаро осудил активистов, назвав их вандалами, и призвал итальянские власти наказать их. Движение лодок в Гранд-канале останавливали, а воду пришлось проверить из соображений безопасности.

Недавно итальянский Сенат одобрил законопроект о наказании экоактивистов за порчу культурных памятников. Его еще предстоит одобрить нижняя палата парламента. Решение было принято из-за случаев, когда активисты обливали памятники архитектуры.

В Риме задержаны трое экоактивистов

В апреле трое активистов по инициативе "Последнее поколение" были задержаны в Риме после того, как они вылили черную жидкость в фонтан Баркачча на площади Испании.

Два юноши и девушка использовали воду, окрашенную в черный древесный уголь, чтобы символизировать нефть. Активисты заявили, что недовольны политикой правительства, которая не способна предотвратить катастрофические изменения климата и остановить экономический и социальный коллапс в разных странах, а также непрерывную миграцию людей.

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