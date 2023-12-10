У пʼяти містах Італії річки забарвилися у зелений колір — що сталося
Категорія
Світ
Дата публікації

У пʼяти містах Італії річки забарвилися у зелений колір — що сталося

Річка
Джерело:  Reuters

В Італії екоактивісти із групи Extinction Rebellion пофарбували у зелений колір річки у Римі, Мілані, Турині та Болоньї, а у Венеції головний канал.

Чому екоактивісти пофарбували в Італії річки

Активісти 9 грудня вилили у воду нешкідливий барвник флуоресцеїн. Він зник за кілька годин. Сама ж акція була протестом проти «провалу» переговорів на кліматичній конференції у Дубаї (ОАЕ).

Активісти критикують саміт COP28 (Conference of the Parties of the UNFCCC) — кліматичний саміт ООН, що проходить з 30 листопада по 12 грудня. Вони називають його безрезультатним і кажуть, що поки уряди говорять, «ми висимо на волосині».

Утім, мер Венеції Луїджі Бругнаро засудив активістів, назвавши їх вандалами, і закликав італійську владу покарати їх. Рух човнів у Гранд-каналі зупиняли, а воду довелося перевірити з міркувань безпеки.

Нещодавно італійський Сенат схвалив законопроєкт про покарання екоактивістів за псування культурних памʼяток. Його ще має схвалити нижня палату парламенту. Рішення ухвалили через випадки, коли активісти обливали памʼятки архітектури.

У Римі затримали трьох екоактивістів

У квітні трьох активістів з ініціативи "Останнє покоління" було затримано в Римі після того, як вони вилили чорну рідину у фонтан Баркачча на площі Іспанії.

Двоє юнаків та дівчина використовували воду, забарвлену у чорне деревне вугілля, щоб символізувати нафту. Активісти заявили, що незадоволені політикою уряду, яка не здатна запобігти катастрофічним змінам клімату та зупинити економічний та соціальний колапс у різних країнах, а також безперервну міграцію людей.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Екоактивісти у Лондоні жбурнули шматок торта у воскову фігуру короля Чарльза III
Екоактивісти у Лондоні жбурнули шматок торта у воскову фігуру короля Чарльза III
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Еколог попереджає про масштабну "корекцію" населення планети
Еколог попереджає про масштабну "корекцію" населення планети
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ створює передумови для нової екологічної катастрофи на Запоріжжі — ЦНС
РФ створює передумови для нової екологічної катастрофи на Запоріжжі — ЦНС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм