У пʼяти містах Італії річки забарвилися у зелений колір — що сталося

В Італії екоактивісти із групи Extinction Rebellion пофарбували у зелений колір річки у Римі, Мілані, Турині та Болоньї, а у Венеції головний канал.

Чому екоактивісти пофарбували в Італії річки

Активісти 9 грудня вилили у воду нешкідливий барвник флуоресцеїн. Він зник за кілька годин. Сама ж акція була протестом проти «провалу» переговорів на кліматичній конференції у Дубаї (ОАЕ).

ORA!

EXTINCTION REBELLION IN AZIONE AL PONTE DI RIALTO!

Contro il ridicolo andamento della #COP28, gli attivisti di XR Venezia si sono appesi al Ponte di Rialto.

Durante l’azione è stata versata fluorescina, un colorante non inquinante, nel Canal Grande!

1/4 pic.twitter.com/dzdxSMv8Kf — Extinction Rebellion Italia (@XrItaly) December 9, 2023

ORA!

EXTINCTION REBELLION IN AZIONE A MILANO!

Il Naviglio Grande tinto di verde.

Nello stesso momento, alla #COP più fossile di sempre, la politica fa affari sporchi e, intanto IL PIANETA INTERO AFFONDA.

Affondano le case, come in Emilia, e le isole intere, come a Tuvalu.

1/4 pic.twitter.com/phkg0RIp4x — Extinction Rebellion Italia (@XrItaly) December 9, 2023

Questa COP è l’ultima di altre 27.

27 anni di fallimenti in cui le emissioni non hanno fatto altro che crescere, e in cui non sono mai stati presi accordi vincolanti per ridurle.

Siamo stanchi, non ne possiamo più di essere presi in giro dai nostri governi.

3/4 pic.twitter.com/Oj4HJQIylP — Extinction Rebellion Italia (@XrItaly) December 9, 2023

Активісти критикують саміт COP28 (Conference of the Parties of the UNFCCC) — кліматичний саміт ООН, що проходить з 30 листопада по 12 грудня. Вони називають його безрезультатним і кажуть, що поки уряди говорять, «ми висимо на волосині».

ORA! EXTINCTION REBELLION IN AZIONE A ROMA!

Depositato sull’isola Tiberina un grande striscione con la scritta "Mentre il governo parla, il mondo collassa! Agire ora!".

Le acque del #Tevere intorno all'isola sono state tinte di verde con un colorante totalmente innocuo.

1/4 pic.twitter.com/AmMOYkKSw2 — Extinction Rebellion Italia (@XrItaly) December 9, 2023

Утім, мер Венеції Луїджі Бругнаро засудив активістів, назвавши їх вандалами, і закликав італійську владу покарати їх. Рух човнів у Гранд-каналі зупиняли, а воду довелося перевірити з міркувань безпеки.

Нещодавно італійський Сенат схвалив законопроєкт про покарання екоактивістів за псування культурних памʼяток. Його ще має схвалити нижня палату парламенту. Рішення ухвалили через випадки, коли активісти обливали памʼятки архітектури.

У Римі затримали трьох екоактивістів

У квітні трьох активістів з ініціативи "Останнє покоління" було затримано в Римі після того, як вони вилили чорну рідину у фонтан Баркачча на площі Іспанії.

Двоє юнаків та дівчина використовували воду, забарвлену у чорне деревне вугілля, щоб символізувати нафту. Активісти заявили, що незадоволені політикою уряду, яка не здатна запобігти катастрофічним змінам клімату та зупинити економічний та соціальний колапс у різних країнах, а також безперервну міграцію людей.