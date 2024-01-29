По словам посла Польши во Франции Яна Эмерика Рощишевского, в случае поражения Украины в развязанной Кремлем преступной войне, Польша будет вынуждена вмешаться в конфликт.

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Польша уже готовится к войне с РФ

Поэтому или Украина сегодня будет защищать свою независимость, а если она этого не сделает, то мы будем вынуждены втянуться в этот конфликт, потому что наши высшие ценности, являющиеся основой нашей цивилизации, находятся под угрозой, поэтому у нас не будет выбора, - заявил Рощишевский, комментируя передачу Украине Польшей истребителей МиГ-29.

НАТО планирует усилить восточный фланг на фоне угрозы агрессии РФ

НАТО в ближайшие месяцы активизирует усилия по накоплению вооружений вдоль восточной границы альянса и выделению десятков тысяч военнослужащих, которые могут отправиться в помощь союзникам по первому требованию.

Однако, чтобы это произошло, НАТО должна убедить отдельные страны предоставить различные элементы: солдат, обучение, улучшение инфраструктуры – и, что особенно важно, большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.

Поскольку страны уже обеспокоены своими запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительных снарядах и оружии от союзников, существует риск, что не все союзники НАТО выполнят свои обещания внести вклад в новые планы альянса.

Этой весной военные лидеры представят обновленные региональные планы обороны, призванные помочь пересмотреть, как альянс защищает 1 миллиард своих граждан.

Численность войск будет значительной: официальные лица говорят о том, что для реализации новой модели потребуется до 300 тыс. военнослужащих НАТО.

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