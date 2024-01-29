За словами посла Польщі у Франції Яна Емеріка Рощишевського, у разі поразки України у розв'язаній Кремлем злочинній війні, Польща вимушена буде втрутитись в конфлікт.
Джерело: WP
Польща вже готується до війни з РФ
Тому або Україна сьогодні буде захищати свою незалежність, а якщо вона цього не зробить, то ми будемо змушені втягнутися в цей конфлікт, тому що наші вищі цінності, які є основою нашої цивілізації, перебувають під загрозою, тому у нас не буде вибору, - заявив Рощишевський, коментуючі передачу Україні Польщею винищувачів МіГ-29.
НАТО планує посилити східний фланг на тлі загрози агресії РФ
НАТО найближчими місяцями активізує зусилля з накопичення озброєння вздовж східного кордону альянсу і виділення десятків тисяч військовослужбовців, які можуть вирушити на допомогу союзникам на першу вимогу.
Однак, щоб це сталося, НАТО має переконати окремі країни надати різні елементи: солдатів, навчання, поліпшення інфраструктури - і, що особливо важливо, велику кількість дорогої зброї, обладнання та боєприпасів.
Оскільки країни вже занепокоєні своїми запасами боєприпасів, а Україна гостро потребує додаткових снарядів і зброї від союзників, існує ризик, що не всі союзники НАТО виконають свої обіцянки зробити внесок у нові плани альянсу.
За даними видання, цієї весни військові лідери представлять оновлені регіональні плани оборони, покликані допомогти переглянути те, як альянс захищає 1 мільярд своїх громадян.
Чисельність військ буде значною: офіційні особи говорять про те, що для реалізації нової моделі буде потрібно до 300 тис військовослужбовців НАТО.
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