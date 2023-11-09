В комитете ВР по экономической политике одобрили назначение новым руководителем Фонда госимущества главу Ровенской ОВА Виталия Коваля.
Что известно о назначении Коваля новым главой Фонда госимущества
По информации нардепа Ярослава Железняка, голосование за назначение Коваля главой Фонда госимущества запланировано на четверг, 9 ноября.
Впоследствии он сообщил, что назначение Коваля откладывается из-за задержки с процедурой проверки НАПК.
До этого о планах назначить Коваля главой Фонда госимущества сообщал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Что известно о Виталии Ковале
Виталия Коваля в сентябре 2019 года назначили председателем Ровенской ОГА, с 24 февраля 2022 года – глава Ровенской ОВА.
По данным движения "Честно", в 2020 году Коваль был кандидатом в мэры Ровно от "Слуги народа".
В 2016 году возглавил общественный союз "Ровенская областная федерация греко-римской борьбы".
До этого, с 2006 по 2019 год, Коваль возглавлял и был соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгрупп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО " Санако".
А в течение 2004-2006 годов работал в кредитном департаменте "Укргазбанка".
В 2003 году Коваль окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности банковское дело, с присвоением квалификации магистра по банковскому делу. В 2017 году получил степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.
Готова ли Ровенская область к угрозе вторжения армии РФ из Беларуси
По словам руководителя Ровенской ОВА Виталия Коваля, 229 км границы с Беларусью превращены в сплошную крепость.
Он отметил, что у белорусских и российских военных нет никакого шанса проникнуть на территорию нашей страны через границу с Ровенщиной. Те, кто все-таки попытаются это сделать, должны знать, что это дорога в один конец.
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