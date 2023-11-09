В комитете ВР по экономической политике одобрили назначение новым руководителем Фонда госимущества главу Ровенской ОВА Виталия Коваля.

Что известно о назначении Коваля новым главой Фонда госимущества

По информации нардепа Ярослава Железняка, голосование за назначение Коваля главой Фонда госимущества запланировано на четверг, 9 ноября.

Впоследствии он сообщил, что назначение Коваля откладывается из-за задержки с процедурой проверки НАПК.

До этого о планах назначить Коваля главой Фонда госимущества сообщал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Что известно о Виталии Ковале

Виталия Коваля в сентябре 2019 года назначили председателем Ровенской ОГА, с 24 февраля 2022 года – глава Ровенской ОВА.

По данным движения "Честно", в 2020 году Коваль был кандидатом в мэры Ровно от "Слуги народа".

В 2016 году возглавил общественный союз "Ровенская областная федерация греко-римской борьбы".

До этого, с 2006 по 2019 год, Коваль возглавлял и был соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгрупп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО " Санако".

А в течение 2004-2006 годов работал в кредитном департаменте "Укргазбанка".

В 2003 году Коваль окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности банковское дело, с присвоением квалификации магистра по банковскому делу. В 2017 году получил степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.

Готова ли Ровенская область к угрозе вторжения армии РФ из Беларуси

По словам руководителя Ровенской ОВА Виталия Коваля, 229 км границы с Беларусью превращены в сплошную крепость.

Он отметил, что у белорусских и российских военных нет никакого шанса проникнуть на территорию нашей страны через границу с Ровенщиной. Те, кто все-таки попытаются это сделать, должны знать, что это дорога в один конец.