У комітеті ВР з питань економічної політики схвалили призначення новим керівником Фонду держмайна главу Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Що відомо про призначення Коваля новим главою Фонду держмайна

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, голосування за призначення Коваля головою Фонду держмайна заплановане на четвер, 9 листопада.

Згодом він повідомив, що призначення Коваля відкладається через затримку із процедурою перевірки НАЗК.

До цього про плани призначити Коваля головою Фонду держмайна повідомляв глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Що відомо про Віталія Коваля

Віталія Коваля у вересні 2019 року призначили головою Рівненської ОДА, з 24 лютого 2022 року - очільник Рівненської ОВА.

За даними руху "Чесно", у 2020 році Коваль був кандидатом у мери Рівного від "Слуги народу".

У 2016 році очолив громадську спілку "Рівненська обласна федерація греко-римської боротьби".

До цього, з 2006 по 2019 рік, Коваль очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".

А впродовж 2004-2006 років працював у кредитному департаменті "Укргазбанку".

У 2003 році Коваль закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа, з присвоєнням кваліфікації магістра з банківської справи. У 2017 році здобув ступінь MBA у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету.

Робота Коваля на посаді глави Рівненської ОВА

За словами керівника Рівненської ОВА Віталія Коваля, 229 км кордону з Білоруссю перетворені в суцільну фортецю.

Він зазначив, що у білоруських та російських військових немає жодного шансу проникнути на територію нашої країни через кордон з Рівненщиною. Ті, хто все-таки спробують це зробити, повинні знати, що це дорога в один кінець.