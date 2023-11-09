Що відомо про призначення нового глави Фонду держмайна

Зміст

Категорія
Україна
Дата публікації

Що відомо про призначення нового глави Фонду держмайна

Джерело:  Економічна правда
Віталій Коваль

Зміст

У комітеті ВР з питань економічної політики схвалили призначення новим керівником Фонду держмайна главу Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Що відомо про призначення Коваля новим главою Фонду держмайна

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, голосування за призначення Коваля головою Фонду держмайна заплановане на четвер, 9 листопада.

Згодом він повідомив, що призначення Коваля відкладається через затримку із процедурою перевірки НАЗК.

До цього про плани призначити Коваля головою Фонду держмайна повідомляв глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Що відомо про Віталія Коваля

Віталія Коваля у вересні 2019 року призначили головою Рівненської ОДА, з 24 лютого 2022 року - очільник Рівненської ОВА.

За даними руху "Чесно", у 2020 році Коваль був кандидатом у мери Рівного від "Слуги народу".

У 2016 році очолив громадську спілку "Рівненська обласна федерація греко-римської боротьби".

До цього, з 2006 по 2019 рік, Коваль очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".

А впродовж 2004-2006 років працював у кредитному департаменті "Укргазбанку".

У 2003 році Коваль закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа, з присвоєнням кваліфікації магістра з банківської справи. У 2017 році здобув ступінь MBA у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету.

Робота Коваля на посаді глави Рівненської ОВА

За словами керівника Рівненської ОВА Віталія Коваля, 229 км кордону з Білоруссю перетворені в суцільну фортецю.

Він зазначив, що у білоруських та російських військових немає жодного шансу проникнути на територію нашої країни через кордон з Рівненщиною. Ті, хто все-таки спробують це зробити, повинні знати, що це дорога в один кінець.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Віталій Коваль: хто б не наважився йти з Білорусі в Україну через Рівненську область — про це пошкодує
Віталій Коваль: хто б не наважився йти з Білорусі в Україну через Рівненську область — про це пошкодує
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи готова Рівненська область до нових блекаутів — відповідь начальника ОВА Віталія Коваля
Чи готова Рівненська область до нових блекаутів — відповідь начальника ОВА Віталія Коваля
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мета — стати центром Східної Європи. Інтерв'ю з начальником Рівненської ОВА Віталієм Ковалем
Мета — стати центром Східної Європи. Інтерв'ю з начальником Рівненської ОВА Віталієм Ковалем

 

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм