Аналитики из русского исследовательского движения "Сова" обращают внимание на рост националистического и неонацистского движений в России, активно поддерживаемых кремлевским режимом.

Что известно об усилении движения неонацизма в России

Исследовательский центр, в течение многих лет изучающий активность ультраправых группировок и преступлений на фоне ненависти, представил два новых доклада.

Согласно одному из этих докладов, в России за последние годы увеличилось количество инцидентов насильственного характера со стороны расисских и неонацистских группировок.

Фиксированное в последние годы возрождение российских националистов и общественное заигрывание с ними дает возможность предположить, что может снова захлестнуть.

По словам руководителя "Совы" Александра Верховского, за последние 10 лет было широко распространено мнение, что российский национализм и радикальный нацизм находятся в глубоком упадке, однако уже некоторое время происходят обратные процессы.

Но постепенно это становилось все менее очевидным утверждением. И то, что вы услышите сегодня, уже прямо о другом говорит: мы наблюдаем какой-то обратный процесс. Я не знаю, нужно ли его называть возрождением радикального русского национализма или как-то иначе, но какой-то такой процесс мы очевидно видим, - подчеркнул Верховский. Поделиться

Аналитики "Совы" отмечают, что российские власти активно взаимодействуют и поддерживают развитие националистического движения, особенно после начала преступной войны против Украины.

Однако существуют также группы российских националистов, которые находятся в оппозиции к действующему кремлевскому режиму.

Что известно о новых неонацистских группировках в России

Отдельно аналитики выделили появление движения националистически настроенных группировок, преимущественно состоящих из подростков.

Они предпринимают насильственные действия по этническому признаку, принадлежности к той или иной субкультуре, сексуальной ориентации или за приверженность неправильному с их точки зрения стилю жизни.

Активность таких группировок была собрана аналитиками во втором докладе.

Значительная часть активности автономов – это сравнительно безопасные эпизоды насилия и порча собственности оппонентов. Юные неонацисты часто распыляют газовый баллончик, прокалывают шины, бьют стекла, портят товары в магазинах, говорится в докладе. Поделиться

При этом тренд на увеличение числа таких преступлений очевиден: если в 2022 году их количество сократилось настолько, что доклад практически нечего было вносить, то с весны 2023 года наблюдается резкий рост.

Стилистически и идейно эти люди – преемники неонацистов-скинхедов нулевых, но пока не приближаются к ним по уровню жестокости. Они что-то слышали о бойцах нулевых, часто придерживаются эстетики – тяжелые ботинки, белые шнурки, бомбер, но это совершенно новое поколение, никак с предыдущим не связанное, – отмечает эксперт центра Сова Вера Альперович. Поделиться

Самым известным из подобных интернет-деятелей националистического поля стал Владислав Поздняков со своей «Мужской державой», задавший тренд на травлю женщин, фем-активисток и представителей ЛГБТ-комьюнити. Это движение становилось тем популярнее, чем больше власть закрывала на него глаза, ведь все предложения Позднякова звучали в унисон с официальным дискурсом.

Через год произошло три убийства, которые попали в мониторинг «Совы».

Одно из них широко освещалось в СМИ: 18 августа в Екатеринбурге был убит аспирант УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили.

Другие два убийства происходили на почве критики образа жизни: одного бездомного ударили ножом под соответствующие комментарии; другого человека группа школьников, называющих себя «чистильщиками», забила насмерть, взяв его за наркопотребителя.