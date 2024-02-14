Аналитики из русского исследовательского движения "Сова" обращают внимание на рост националистического и неонацистского движений в России, активно поддерживаемых кремлевским режимом.
Что известно об усилении движения неонацизма в России
Исследовательский центр, в течение многих лет изучающий активность ультраправых группировок и преступлений на фоне ненависти, представил два новых доклада.
Согласно одному из этих докладов, в России за последние годы увеличилось количество инцидентов насильственного характера со стороны расисских и неонацистских группировок.
Фиксированное в последние годы возрождение российских националистов и общественное заигрывание с ними дает возможность предположить, что может снова захлестнуть.
По словам руководителя "Совы" Александра Верховского, за последние 10 лет было широко распространено мнение, что российский национализм и радикальный нацизм находятся в глубоком упадке, однако уже некоторое время происходят обратные процессы.
Аналитики "Совы" отмечают, что российские власти активно взаимодействуют и поддерживают развитие националистического движения, особенно после начала преступной войны против Украины.
Однако существуют также группы российских националистов, которые находятся в оппозиции к действующему кремлевскому режиму.
Что известно о новых неонацистских группировках в России
Отдельно аналитики выделили появление движения националистически настроенных группировок, преимущественно состоящих из подростков.
Они предпринимают насильственные действия по этническому признаку, принадлежности к той или иной субкультуре, сексуальной ориентации или за приверженность неправильному с их точки зрения стилю жизни.
Активность таких группировок была собрана аналитиками во втором докладе.
При этом тренд на увеличение числа таких преступлений очевиден: если в 2022 году их количество сократилось настолько, что доклад практически нечего было вносить, то с весны 2023 года наблюдается резкий рост.
Самым известным из подобных интернет-деятелей националистического поля стал Владислав Поздняков со своей «Мужской державой», задавший тренд на травлю женщин, фем-активисток и представителей ЛГБТ-комьюнити. Это движение становилось тем популярнее, чем больше власть закрывала на него глаза, ведь все предложения Позднякова звучали в унисон с официальным дискурсом.
Через год произошло три убийства, которые попали в мониторинг «Совы».
Одно из них широко освещалось в СМИ: 18 августа в Екатеринбурге был убит аспирант УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили.
Другие два убийства происходили на почве критики образа жизни: одного бездомного ударили ножом под соответствующие комментарии; другого человека группа школьников, называющих себя «чистильщиками», забила насмерть, взяв его за наркопотребителя.
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