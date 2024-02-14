Аналітики з російського дослідницького руху “Сова” звертають увагу на зростання націоналістичного та неонацистського рухів у Росії, які активно підтримуються кремлівським режимом.

Що відомо про посилення руху неонацизму в Росії

Дослідницький центр, який протягом багатьох років вивчає активність ультраправих угруповань та злочинів на тлі ненависті, представив два нових доклади.

Відповідно до одного з цих докладів, у Росії протягом останніх років збільшилась кількість інцидентів насильницького характеру з боку расиських та неонацистських угруповань.

Фіксоване останніми роками відродження російських націоналістів і громадське загравання влади із нею дає можливість припустити, що може знову захлеснуть.

За словами керівника “Сови” Олександра Верховського, протягом останніх 10 років було широко поширена думка, що російський націоналізм та радикальний нацизм перебувають у глибокому занепаді, однак вже певний час відбуваються зворотні процеси.

Але поступово це ставало дедалі менш очевидним твердженням. І те, що ви почуєте сьогодні, вже прямо про інше говорить: що ми спостерігаємо якийсь зворотний процес. Я не знаю, чи треба його називати відродженням радикального російського націоналізму чи якось інакше, але якийсь такий процес ми явно бачимо, — підкреслив Верховський. Поширити

Аналітики “Сови” зазначають, що російська влада активно взаємодіє та підтримує розвиток націоналістичного руху, особливо після початку злочинної війни проти України.

Однак існують також групи російських націоналістів, які перебувають у опозиції до діючого кремлівського режиму.

Що відомо про нові неонацистські угруповання в Росії

Окремо аналітики виділили появу руху націоналістично налаштованих угруповань, які переважно складаються з підлітків.

Вони вдаються до насильницьких дій за етнічною ознакою, приналежністю до тієї чи іншої субкультури, сексуальною орієнтацією чи за прихильність до неправильного з їхньої точки зору стилю життя.

Активність таких угруповань була зібрана аналітиками у другій доповіді.

Значна частина активності автономів — це порівняно безпечні епізоди насильства та псування власності опонентів. Юні неонацисти часто розпорошують газовий балончик, проколюють шини, б'ють шибки, псують товари в магазинах, — йдеться у доповіді. Поширити

При цьому тренд на збільшення числа таких злочинів очевидний: якщо у 2022 році їх кількість скоротилася настільки, що доповідь практично не мала чого вносити, то з весни 2023 року спостерігається різке зростання.

Стилістично та ідейно ці люди — наступники неонацистів-скінхедів нульових, але поки що не наближаються до них за рівнем жорстокості. Вони щось чули про бійців нульових, часто дотримуються естетики — важкі черевики, білі шнурки, бомбер, але це зовсім нове покоління, ніяк з попереднім не пов'язане, — зазначає експерт центру “Сова” Віра Альперович. Поширити

Найвідомішим із подібних інтернет-діячів націоналістичного поля став Владислав Поздняков зі своєю «Чоловічою державою», який задав тренд на цькування жінок, фем-активісток та представників ЛГБТ-ком'юніті. Цей рух ставав тим популярнішим, чим більше влада заплющувала на нього очі, адже всі пропозиції Позднякова звучали в унісон з офіційним дискурсом.

За рік сталося три вбивства, які потрапили до моніторингу «Сови».

Одне з них широко висвітлювалося у ЗМІ: 18 серпня в Єкатеринбурзі було вбито аспіранта УрФУ з Габону Франсуа Нджелассілі.

Інші два вбивства відбувалися на ґрунті критики способу життя: одного безпритульного вдарили ножем під відповідні коментарі; іншу людину група школярів, які називають себе «чистильниками», забила до смерті, взявши його за наркоспоживача.