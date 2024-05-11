В РФ заявили о массированном обстреле Белгорода — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В РФ заявили о массированном обстреле Белгорода — видео

взрыв
Читати українською
Источник:  online.ua

Территории Белгородской и Курской областей РФ якобы были обстреляны беспилотниками, ракетами и реактивными снарядами.

Что известно об обстреле Белгорода

Российская ПВО якобы сбила несколько целей на подлете в Белгород. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 8 мирных жителей, получили повреждения более 50 частных домовладений.

Также российские системы ПВО якобы сбили 17 снарядов РСЗО Vampire, 5 управляемых авиационных бомб и БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

По словам губернатора, в Белгородском районе повреждены линии газоснабжения.

Кроме того, сообщил Гладков, было атаковано сельхозпредприятие в поселке Пролетарское. На территории, по его словам, повреждены три здания и две единицы техники.

Также РосСМИ сообщили об атаке БПЛА на Курскую область.

Попадание по нефтебазе в Луганской области

Вечером 10 мая во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы, сообщают о пожаре на нефтебазе.

Местные Телеграмм-каналы сообщили о "прилетах" в городе.

Позже опубликовали видео пожары. Российские СМИ со ссылкой на местные службы заявили, что горит нефтебаза.

Вожак «ЛНР» Леонид Пасечник заявляет о якобы одном погибшем и нескольких пострадавших в результате удара.

Ровеньки находятся в глубоком тылу оккупированной Луганщины — в 110 км от линии фронта. Город оккупирован с 2014 года.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?