В РФ заявили о массированном обстреле Белгорода — видео

Территории Белгородской и Курской областей РФ якобы были обстреляны беспилотниками, ракетами и реактивными снарядами.

Что известно об обстреле Белгорода

Российская ПВО якобы сбила несколько целей на подлете в Белгород. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 8 мирных жителей, получили повреждения более 50 частных домовладений.

Также российские системы ПВО якобы сбили 17 снарядов РСЗО Vampire, 5 управляемых авиационных бомб и БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

По словам губернатора, в Белгородском районе повреждены линии газоснабжения.

Кроме того, сообщил Гладков, было атаковано сельхозпредприятие в поселке Пролетарское. На территории, по его словам, повреждены три здания и две единицы техники.

Также РосСМИ сообщили об атаке БПЛА на Курскую область.

Попадание по нефтебазе в Луганской области

Вечером 10 мая во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы, сообщают о пожаре на нефтебазе.

Местные Телеграмм-каналы сообщили о "прилетах" в городе.

Позже опубликовали видео пожары. Российские СМИ со ссылкой на местные службы заявили, что горит нефтебаза.

Вожак «ЛНР» Леонид Пасечник заявляет о якобы одном погибшем и нескольких пострадавших в результате удара.