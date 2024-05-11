В РФ заявили о массированном обстреле Белгорода — видео

Территории Белгородской и Курской областей РФ якобы были обстреляны беспилотниками, ракетами и реактивными снарядами.
Что известно об обстреле Белгорода
Российская ПВО якобы сбила несколько целей на подлете в Белгород. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 8 мирных жителей, получили повреждения более 50 частных домовладений.
Также российские системы ПВО якобы сбили 17 снарядов РСЗО Vampire, 5 управляемых авиационных бомб и БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
По словам губернатора, в Белгородском районе повреждены линии газоснабжения.
Кроме того, сообщил Гладков, было атаковано сельхозпредприятие в поселке Пролетарское. На территории, по его словам, повреждены три здания и две единицы техники.
Также РосСМИ сообщили об атаке БПЛА на Курскую область.
Попадание по нефтебазе в Луганской области
Вечером 10 мая во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы, сообщают о пожаре на нефтебазе.
Местные Телеграмм-каналы сообщили о "прилетах" в городе.
Позже опубликовали видео пожары. Российские СМИ со ссылкой на местные службы заявили, что горит нефтебаза.
Вожак «ЛНР» Леонид Пасечник заявляет о якобы одном погибшем и нескольких пострадавших в результате удара.
Ровеньки находятся в глубоком тылу оккупированной Луганщины — в 110 км от линии фронта. Город оккупирован с 2014 года.