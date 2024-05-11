У РФ заявили про масований обстріл Бєлгорода — відео

Території Бєлгородської та Курської областей РФ нібито обстріляли безпілотниками, ракетами та реактивними снарядами.

Що відомо про обстріл Бєлгорода

Російська ППО нібито збила кілька цілей на підльоті до Бєлгорода. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що постраждали 8 мирних жителів, зазнали пошкоджень понад 50 приватних домоволодінь.

Також російські системи ППО нібито збили 17 снарядів РСЗВ Vampire, 5 керованих авіаційних бомб та БПЛА, повідомили у Міноборони РФ.

За словами губернатора, у Бєлгородському районі пошкоджено лінії газопостачання.

Крім того, повідомив Гладков, було атаковано сільгосппідприємство у селищі Пролетарське. На території, за його словами, пошкоджено три будівлі та дві одиниці техніки.

Також росЗМІ повідомили про атаку БПЛА на Курську область.

Влучання по нафтобазі на Луганщині

Ввечері 10 травня в тимчасово окупованих Ровеньках у Луганській області пролунали вибухи, повідомляють про пожежу на нафтобазі.

Місцеві Телеграм-канали повідомили про "прильоти" у місті.

Пізніше опублікували відео пожежі. Російські ЗМІ з посиланням на місцеві служби заявили, що горить нафтобаза.

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник заявляє про нібито одного загиблого й кількох постраждалих внаслідок удару.