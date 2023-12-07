Недавно все мировые СМИ писали о вспышке микоплазменной инфекции в Китае. Как оказалось, Россия тоже столкнулась с этой проблемой. Эту информацию подтверждает Роспотребнадзор страны-агрессорки.

Новая пневмония в России: что известно

Пока власти РФ заявляют об единичных случаях заражения, однако, как показывает опыт борьбы с пандемией коронавируса, Москва привыкла скрывать реальное положение вещей.

Следует обратить внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Роспотребнадзор почему-то не раскрывает информацию о том, в каких регионах России были обнаружены первые случаи.

Представители ведомства также утверждают, что не фиксируют ухудшение клинической картины или увеличение тяжелых форм болезни.

Власти РФ традиционно уверяют, что бросили все силы на борьбу с новой загадочной пневмонией.

Кроме того, сообщается о росте случаев заболеваемости респираторными инфекциями еще в нескольких странах, в частности в Китае, Франции, Италии и Германии. Больше всего от них страдают дети.

Микоплазменная инфекция в Китае: последние подробности

Впервые о вспышке неидентифицированной пневмонии среди детей на севере КНР стало известно еще в ноябре.

Появилась информация о переполненных больницах и росте количества случаев во многих городах страны.

Несколько позже выяснилось, что в Пекине запретили посещать школы детям с простудными симптомами.

Впоследствии руководство ВОЗ попросило у китайских властей информацию о росте случаев заболеваемости.