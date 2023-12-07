Нещодавно усі світові ЗМІ писали про спалах мікоплазмової інфекції у Китаї. Як виявилося, Росія також зіткнулася з цією проблемою. Цю інформацію підтверджує Росспоживнагляд країни-агресорки.

Нова пневмонія у Росії: що наразі відомо

Поки влада РФ заявляє про поодинокі випадки зараження, однак, як показує досвід боротьби з пандемією коронавірусу, Москва звикла приховувати реальний стан речей.

Варто звернути увагу на те, що станом на сьогодні Росспоживнагляд чомусь не розкриває інформацію про те, в яких регіонах Росії було виявлено перші випадки

Представники відомства також стверджують, що не фіксують погіршення клінічної картини чи збільшення кількості тяжких форм хвороби.

Влада РФ традиційно запевняє, що кинула усі сили на боротьбу з новою загадковою пневмонією.

Окрім того, повідомляється про ріст випадків захворюваності на респіраторні інфекції ще в декількох країнах, зокрема у Китаї, Франції, Італії та Німеччини. Найбільше від них наразі страждають діти.

Мікоплазмова інфекція у Китаї: останні подробиці

Уперше про спалах неідентифікованої пневмонії серед дітей на півночі КНР стало відомо ще в листопаді.

З’явилася інформація про переповнені лікарні та зростання кількості випадків у багатьох містах країни.

Трохи пізніше з’ясувалося, що в Пекіні заборонили відвідувати школи дітям із застудними симптомами.

Згодом керівництво ВООЗ попросила у китайської влади інформацію про зростання випадків захворюваності.