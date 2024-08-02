В России готовятся блокировать Google
Категория
Мир
Дата публикации

В России готовятся блокировать Google

Ноутбук
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Источник:  online.ua

В Госдуме РФ готовятся к блокировке браузера Google и вместе с ним систем Android и iOS.

Главные тезисы

  • Госдума РФ готовится к блокировке Google, Android и iOS из-за возможности доступа к конфиденциальной информации.
  • Блокировка Google может повлиять на пользователей в России, а также ограничить доступ западных медиа-сервисов в стране.
  • Российские власти принимают меры для ограничения вещания европейских СМИ на своей территории.
  • Планы заблокировать Google и YouTube свидетельствуют о тенденции страны ограничивать доступ к западным цифровым сервисам.
  • Ограничения западных медиа-сервисов уже применяются в России, свидетельствуя о растущей цензуре в интернете.

Что известно о планах российских властей блокировать Google

В скором времени Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован IOS, и это произойдет не по нашей инициативе. Госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно имеющим доступ к конфиденциальной информации. Это был первый намек на то, что вам нужно перейти на другие платформы. Мы рекомендуем представителям бизнеса и ученым перейти на другие платформы, – предупредил депутат Госдумы страны-агрессорки Алексей Диденко.

В России готовятся к блокированию Google
Ноутбук

По его словам, якобы никакой трагедии не произошло, когда россиян лишили доступа к стриминговой платформе Netflix.

В ночь на 1 августа в России наблюдался сбой в работе YouTube. В Госдуме РФ заявили, что причиной тому стала ошибка в работе самой платформы.

Речь идет о замедлении скорости загрузки видео до 70% из-за прекращения обслуживания Google своего оборудования на территории России.

В сети уже высказываются предположения о том, что вскоре платформа может быть полностью заблокирована.

Что известно об ограничениях в России западных медиа-сервисов

Россия ограничила вещание 81 европейского средства массовой информации на своей территории. Министерство иностранных дел РФ назвало это ответом на принятое Советом Европейского Союза решение запретить любую речевую активность пропагандистским СМИ РИА "Новости", ММЦ "Известия" и "Российская газета".

К тому же, в России планируют окончательно заблокировать видеосервис YouTube уже в сентябре текущего года.

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