У Росії готуються блокувати Google
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У Росії готуються блокувати Google

Ноутбук
Джерело:  online.ua

У Держдумі РФ готуються до блокування браузера Google і разом з ним систем Android та iOS. 

Головні тези:

  • Держдума РФ готується до блокування Google, Android та iOS.
  • Держслужбовцям та чиновникам вже заборонено користуватися Google та іншими західними платформами через можливість доступу до конфіденційної інформації.
  • Наміри Росії заблокувати Google можуть вплинути на користувачів серед росіян, а також призвести до обмежень щодо західних медіа-сервісів у країні.
  • У світлі проведеного розслідування російська влада вживає заходів для обмеження мовлення європейських ЗМІ на своїй території.
  • Плани заблокувати Google та YouTube вказують на тривалу тенденцію Росії обмежувати доступ до західних цифрових платформ та сервісів.

Що відомо про плани російської влади блокувати Google

Скоро Google буде заблокований, а разом з ним і Google Android. Також буде заблоковано IOS, і це станеться не з нашої ініціативи. Держслужбовцям і чиновникам уже давно заборонено користуватися цими платформами, особливо тим, хто має доступ до конфіденційної інформації. Це був перший натяк на те, що вам потрібно перейти на інші платформи. Ми рекомендуємо представникам бізнесу і вченим перейти на інші платформи, - попередив депутат Держдуми країни-агресорки Олексій Діденко.

У Росії готуються до блокування Google
Ноутбук

За його словами, нібито ніякої трагедії не відбулось, коли росіян позбавили доступу до стрімінгової платформи Netflix.

В ніч на 1 серпня у Росії спостерігався збій у роботі YouTube. В Держдумі РФ заявили, що причиною цього стала помилка в роботі самої платформи.

Йдеться про уповільнення швидкості завантаження відео до 70%  через припинення обслуговування Google свого обладнання на території Росії.

У мережі вже висловлюються припущення про те, що незабаром платформа може бути заблокована повністю.

Що відомо про обмеження в Росії західних медіа-сервісів

Росія обмежила мовлення 81 європейського засобу масової інформації на своїй території. Міністерство закордонних справ РФ назвало це відповіддю на ухвалене Радою Європейського Союзу рішення заборонити будь-яку мовленнєву активність пропагандистським ЗМІ РІА "Новости", ММЦ "Известия" і "Российская газета".

До того ж у Росії планують остаточно заблокувати відеосервіс YouTube уже у вересні поточного року.

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