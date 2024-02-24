В России предупредили о новых жертвах режима Путина после убийства Навального
Категория
Мир
Дата публикации

В России предупредили о новых жертвах режима Путина после убийства Навального

Путин
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Источник:  24 канал

Недавно стало известно о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. Конечно, кремлевский диктатор не собирается останавливаться и продолжит убивать тех, кто ему мешает.

Что известно предупреждение о новых жертвах режима Путина после убийства Навального

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова назвала имена российских деятелей, которые могут стать следующими жертвами Кремля.

Ольга Романова предположила, что следующими в расстрельном списке Кремля могут стать российские оппозиционный журналист Владимир Кара-Мурза и оппозиционный политик Илья Яшин. В любом случае Путин точно не остановится на Навальном.

Путин будет убивать дальше. Будет убивать Кара-Мурзу, Яшина, нас за границей. Он будет конфисковать имущество. Мы пытаемся его остановить, рассказать миру, что это страшно, что он не остановится, - подчеркнула она.

Кто такой Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза – российский оппозиционный журналист. Московский городской суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. С апреля 2022 года он находился в российском СИЗО по обвинениям в так называемых "фейках" о российской армии, госизмене и связях с "нежелательными" организациями.

Илью Яшина Мещанский суд Москвы 9 декабря приговорил к восьми с половиной годам заключения в колонии общего режима. До этого суд признал его виновным в распространении так называемых "фейков" о российской армии во время стрима о массовых убийствах жителей украинского города Буча.

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