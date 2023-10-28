В России резко сократят расходы на науку ради войны с Украиной

Правительство России готовит радикальный секвестр бюджета на ключевой проект развития российской науки, чтобы оплатить расходы на армию и производство оружия, уровень которых планируется увеличить до максимума со времен СССР.

РФ не планирует развивать науку

В 2024 году расходы по федеральному проекту «развитие инфраструктуры для научных исследований» будут урезаны вдвое, следует из пояснительной записки в закон о бюджете, размещенной в базе Госдумы России.

На федпроект, в рамках которого была запланирована закупка приборов и оборудования для университетов и научных центров по всей России, будет израсходовано 47,8 млрд. рублей вместо 97 млрд (более миллиарда долларов), заложенных в принятый год назад закон о бюджете. Основной удар бюджетного секвестра примут на себя высшие и научные организации, вытекающие из материалов бюджета: расходы на инфраструктуру для них будут урезаны на 40 млрд рублей.

На 2,2 млрд рублей снизятся ассигнования на «проектирование уникальной научной установки «мегасайенс»» на острове Русский — синхротрона, в котором ученые планировали разгонять электроны до скоростей, близких к световым.

На такую сумму уменьшится финансирование проектов Курчатовского института, где бюджетные деньги планировали модернизировать источник синхротронного излучения, а также создать прототип импульсного источника нейтронов.

Расходы на строительство научно-исследовательских судов неограниченного района плавания уменьшатся на 270 млн. рублей; на строительство центра ядерной медицины при Курчатовском институте – на 137 млн рублей.

Дополнительно более 4 млрд рублей правительство планирует сэкономить еще на двух статьях национального проекта «Наука». Финансирование федпроекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» уменьшится на 8% – с 20,4 до 18,8 млрд рублей. Расходы по федпроекту «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» уменьшится на 10% – с 36 до 32,4 млрд. рублей.