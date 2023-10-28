У Росії різко скоротять витрати на науку заради війни з Україною

Уряд РФ готує радикальний секвестр бюджету на ключовий проект розвитку російської науки, щоб сплатити витрати на армію і виробництво зброї, рівень яких планується збільшити до максимуму з часів СРСР.

РФ не планує розвивати науку

У 2024 році витрати за федеральним проектом «розвиток інфраструктури для наукових досліджень» будуть урізані вдвічі, випливає з пояснювальної записки до закону про бюджет, розміщеної в базі Госдуми Росії.

На федпроєкт, в рамках якого було заплановано закупівлю приладів та обладнання для університетів та наукових центрів по всій Росії, буде витрачено 47,8 млрд. рублів замість 97 млрд (понад мільярд доларів), закладених у ухвалений рік тому закон про бюджет. Основний удар бюджетного секвестру приймуть на себе вищі та наукові організації, що випливає з матеріалів бюджету: витрати на інфраструктуру для них будуть урізані на 40 млрд. рублів.

На 2,2 млрд. рублів знизяться асигнування на «проектування унікальної наукової установки „мегасайєнс“» на острові Руський — синхротрона, в якому вчені планували розганяти електрони до швидкостей, близьких до світлових.

На таку суму зменшиться фінансування проектів Курчатівського інституту, де за бюджетні гроші планували модернізувати джерело синхротронного випромінювання, а також створити прототип імпульсного джерела нейтронів.

Витрати для будівництва науково-дослідних судів необмеженого району плавання зменшаться на 270 млн. рублів; на будівництво центру ядерної медицини при Курчатівському інституті – на 137 млн. рублів.

Додатково понад 4 млрд. рублів уряд планує заощадити ще на двох статтях національного проекту «Наука». Фінансування федпроєкту «Розвиток масштабних наукових та науково-технологічних проєктів за пріоритетними дослідницькими напрямками» зменшиться на 8% — з 20,4 до 18,8 млрд рублів. Витрати по федпроєкт «Розвиток інтеграційних процесів у сфері науки, вищої освіти та індустрії» зменшиться на 10% – з 36 до 32,4 млрд. рублів.