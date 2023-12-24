В России вспыхнул пожар на атомном ледоколе "Севморпуть"

24 декабря у причала федерального государственного унитарного предприятия "Атомфлот" в Мурманске загорелся атомный ледокол-контейнеровоз "Севморпуть".

В Мурманске горел атомный ледокол

Российские СМИ сообщают о пожаре на атомном контейнеровозе "Севморпуть", который произошел 24 декабря.

Об этом сообщает информационное агентство Мурманской области "Би-порт".

У причала федерального государственного унитарного предприятия "Атомфлот" в Мурманске загорелся атомный ледоколов-контейнеровоз "Севморпуть".

Отмечается, что вспышка произошла в одной из кают. Площадь пожара составляет 30 квадратных метров.

Пока огнеборцы пришли к очагу пожара, предпринимают все усилия для скорейшей ликвидации пожара, обследуют смежные помещения, угрозы распространения нет, – говорится в сообщении ведомства. Поделиться

В то же время, как пишет ТАСС, пожар на атомном контейнеровозе "Севморпуть" в Мурманске ликвидирован, пострадавших нет.

Что известно о "Севморпути"

Это российское грузовое атомное судно, лихтеровоз. Оно построено в 1988 году и является одним из четырех когда-либо построенных торговых судов с атомным двигателем и, вернувшись в эксплуатацию в 2016 году после масштабного ремонта.

Пожар на российском флагмане "Адмирал Кузнецов"

Согласно данным представителей экстренных служб, на крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на ремонтном заводе "Звездочка", 22 декабря 2022 года вспыхнул пожар.

Как утверждает глава Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов, "маленькое возгорание" произошло во время ремонта.

Он также уверяет, что ущерба якобы нет, как и пострадавшего. По словам Рахманова, сработала пожарная система корабля и огонь, мол, удалось быстро потушить.